Muziek en chips zetten AEX hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag met een kleine winst gesloten. De AEX steeg met 0,3 procent naar 884,05 punten.

Beleggers hadden genoeg om zich druk over te maken. Zo daalde de inflatie in de eurozone, waardoor het volgens econoom Carsten Brzeski van ING de ECB steeds meer reden krijgt om de rente te verlagen.

In de VS lijkt de Fed nog geen haast te hoeven maken. De economie blijft goed op stoom. Zo groeide de Amerikaanse dienstensector in maart, hoewel in een iets lager tempo, zo bleek uit de inkoopmanagersindices van ISM en S&P Global.

"De Amerikaanse dienstensector zag de bedrijfsactiviteit verder groeien in maart", zei econoom Chris Williamson van S&P Global. "Gecombineerd met een groeiversnelling in de industrie, wijzen de laatste inkoopmanagerscijfers van de dienstensector op een economische groei in de eerste drie maanden van dit jaar met circa 2 procent op jaarbasis."

En ook de Amerikaanse werkgelegenheid blijft het goed doen. Volgens loonstrookjesverwerker ADP kwamen er in maart 184.000 banen bij, circa 30.000 meer dan verwacht. En de salarissen bleven stijgen, wat volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank geen goed nieuws is voor de Fed om de inflatie onder controle te krijgen.

En de steeds duurdere olie is daarbij ook geen goed nieuws voor de centrale banken.

"De technische commissie van OPEC+, de JMMC, heeft, zoals door analisten verwacht, geadviseerd om de naleving van de afspraken in de gaten te houden. Door niets over de productieniveaus te zeggen is het eigenlijke advies om de productie onveranderd te laten", aldus energie-econoom Hans van Cleef van Publieke Zaken.

"Toch steeg de Brent olieprijs tot 90 dollar per vat. Het gegeven dat het aanbod voorlopig niet verhoogd gaat worden, maakt marktspelers nerveuzer over de krappere markt die ontstaat als de vraag wel verder aantrekt", verklaarde Van Cleef de prijsstijging.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg woensdag naar 4,385 procent en de euro/dollar liep op naar 1,0827.

Stijgers en dalers

In de AEX ging Universal Music Group aan de leiding met een koerswinst van 5,5 procent. Het aandeel kwam in beweging nadat Bloomberg meldde dat Spotify de prijzen gaat verhogen. Recent breidden UMG en Spotify hun samenwerking nog uit.

Besi won 3,2 procent en ASML werd 1,6 procent duurder.

Exor daalde 1,6 procent en IMCD werd zelfs 2,7 procent goedkoper. In België werd Azelis, een directe concurrent van IMCD, 1,4 procent goedkoper.

In de AMX was Aperam de uitblinker met een koerswinst van 4,5 procent. Just Eat Takeaway en Flow Traders wonnen meer dan 3 procent.

Alfen boekte een koersstijging van 2,8 procent, na de afstraffing van dinsdag in reactie op vochtproblemen in Alfens middenspanningsruimtes.

Air France-KLM werd 1,3 procent goedkoper en JDE Peet’s verloor 1,9 procent aan beurswaarde.?

Bij de kleinere aandelen gingen CM.com en ForFarmers voorop met winsten van 2,5 procent. NX Filtration verloor 4,4 procent.

Het lokaal genoteerde Theon International won nog eens 4,8 procent.

Wall Street

Bij de slotgong op het Damrak noteerden de Amerikaanse beurzen circa een half procent in het groen.