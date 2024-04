Beursblik: geen wijzigingen bij OPEC Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Er lijken geen wijzigingen te hebben plaatsgevonden bij oliekartel OPEC+. Dit concludeerde energie-econoom Hans van Cleef van Publieke Zaken. "De technische commissie van OPEC+, de JMMC, heeft, zoals door analisten verwacht, geadviseerd om de naleving van de afspraken in de gaten te houden. Door niets over de productieniveaus te zeggen is het eigenlijke advies om de productie onveranderd te laten", aldus Van Cleef. "Toch steeg de Brent olieprijs tot 90 dollar per vat. Het gegeven dat het aanbod voorlopig niet verhoogd gaat worden, maakt marktspelers nerveuzer over de krappere markt die ontstaat als het aanbod wel verder aantrekt", verklaarde Van Cleef de prijsstijging. Onlangs werden de verwachtingen ten aanzien van de vraag opwaarts bijgesteld door het Internationaal Energieagentschap. OPEC zelf is volgens Van Cleef nog veel optimistischer ten aanzien van de vraagverwachtingen. De volgende JMMC-meeting is op 1 juni, gevolgd door een fysieke bijeenkomst van alle OPEC+ ministers. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.