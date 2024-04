Beursblik: loonstijging VS geen feest voor Fed

(ABM FN-Dow Jones) Werknemers in de VS die in maart van baan verwisselden zagen hun loon fors stijgen, wat erop duidt dat de Fed het niet makkelijk gaat krijgen in de laatste horde om de inflatie onder controle te krijgen. Dat zei marktanalist Philip Marey van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News.

De salarissen stegen met 5,1 procent op jaarbasis, na een stijging met eveneens 5,1 procent een maand eerder, bleek uit cijfers van ADP.

Werknemers die van baan verwisselden gingen er 10,0 procent op vooruit, een scherpe versnelling in de opwaartse trend, aldus Marey. De analist wees op de stijging van het uurloon in januari met 7,2 procent, de versnelling daarin naar 7,6 procent een maand later en in maart naar de genoemde 10,0 procent. "Het illustreert de stugheid van de Amerikaanse kerninflatie. Afgelopen vrijdag liet de PCE over februari onderliggend in de kerninflatie ook nog altijd een punt van zorg voor de Fed zien", aldus de marktanalist van Rabobank.

Marey zag in de beter dan verwachte banengroei met 184.000 een grote rol weggelegd voor de vrijetijdssector, waar 63.000 banen bij kwamen. De bouw was met een aanwas van 33.000 banen nummer twee onder de sectoren die bijdroegen aan de groei.