IATA: luchtvrachtvervoer blijft goed groeien

(ABM FN-Dow Jones) Het mondiale luchtvrachtvervoer is na een sterke groei in januari ook in februari weer flink toegenomen. Dit bleek woensdag uit een rapport van de internationale brancheorganisatie IATA.

Het luchtvrachtvervoer, gemeten in tonnage vracht en gerekend naar het aantal kilometers, lag in februari 11,9 procent hoger op jaarbasis, na een plus van 18,4 procent in januari.

De capaciteit steeg in de tweede maand van 2024 op jaarbasis met 13,4 procent.

Directeur Willie Walsh van IATA sprak van een sterke start van 2024, die aantoont dat de vraag veerkrachtig is, ondanks alle aanhoudende politieke en economische onzekerheden.

Alle regio's lieten in februari groei zien, waarbij Afrika met 22,0 procent het sterkst groeide. Met 4,2 procent was de groei in Noord-Amerika het kleinst. In Europa was de stijging 14,6 procent.