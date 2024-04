Vlakke opening Wall Street voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een vlakke opening tegemoet.

Beleggers lijken wat terughoudend in aanloop naar officiële banencijfers op vrijdag en opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell over zijn verwachtingen over de economie. Na het sluiten van de Europese beurzen komt Powell met een economische outlook. Vandaag zullen banencijfers van loonstrookjesverwerker ADP al een eerste indicatie geven van de Amerikaanse arbeidsmarkt.

Onzekerheid over renteverlagingen door de Federal Reserve drukken de beurzen in het rood, zo merkte beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx op. "De stijgende olieprijzen wakkeren de vrees voor inflatie verder aan, waardoor de eerder verwachte drie renteverlagingen nu minder waarschijnlijk lijken."

De ogen zijn bovendien gericht op Disney, dat in een interne strijd is gewikkeld met miljardair en aandeelhouder Nelson Peltz. CEO Bob Iger, die bezig is met een grote herstructurering van het bedrijf, wil Peltz niet in het bestuur hebben. Peltz' investeringsvehikel eist op zijn beurt twee plekken in het bestuur. Eerder indicaties lijken erop te wijzen dat Iger aan het langste eind zal trekken tijdens de jaarvergadering van het bedrijf vanavond.

Tesla-topman Elon Musk is van mening dat Peltz in het bestuur van Disney moet. "Hij kan het bedrijf helpen hervormen en de kwaliteit van het product verbeteren, terwijl hij in het beste belang van de aandeelhouders handelt, zoals hij bij veel andere bedrijven heeft gedaan", aldus Musk op X.

Musk denkt dat Peltz in het bestuur de aandelenkoers van Disney "significant" kan laten stijgen. "Ik heb momenteel geen aandelen Disney, maar ik zou de aandelen zeker kopen als Peltz in het bestuur komt. Zijn trackrecord is uitstekend."

Olie noteerde woensdag hoger. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het groen op 85,40 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 89,23 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,3 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0767. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0770 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0768 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Naast Disney, gaat de aandacht uit naar Intel, dat voorbeurs 4,4 procent daalde. De foundry-activiteiten van het bedrijf draaiden in 2023 een verlies van 7 miljard dollar. Een jaar eerder was het verlies nog 5,2 miljard dollar.

Het aandeel Tesla lijkt opnieuw verlies te gaan boeken. Het aandeel stond voorbeurs een procent lager. Op dinsdag verloor het aandeel al bijna vijf procent, nadat de elektrische autobouwer beduidend minder auto's afleverden dan verwacht.

Alibaba heeft in het afgelopen kwartaal voor 4,8 miljard dollar aan eigen aandelen ingekocht. Slechts één keer eerder werd er voor zoveel geld aan eigen aandelen ingekocht.

Acuity Brands heeft over het afgelopen kwartaal de omzet licht zien dalen, maar het operationeel resultaat wel zien oplopen, zo bleek woensdag uit kwartaalcijfers van de Amerikaanse sectorgenoot van de Nederlandse verlichtingsspecialist Signify. Het aandeel koerste voorbeurs krap een procent hoger.

Levi Strauss en BlackBerry koersten licht hoger in aanloop naar cijfers vandaag.

Slotstanden

De S&P 500 daalde dinsdag 0,7 procent tot 5.205,81 punten, de Dow Jones index verloor 1,0 procent op 39.170,24 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent lager op 16.240,45 punten.