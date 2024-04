Minder omzet voor Acuity Brands Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Acuity Brands heeft over het afgelopen kwartaal de omzet licht zien dalen, maar het operationeel resultaat wel zien oplopen. Dit bleek woensdag uit kwartaalcijfers van de Amerikaanse sectorgenoot van de Nederlandse verlichtingsspecialist Signify. De omzet daalde in het tweede kwartaal, dat op 29 februari eindigde, met 4,0 procent op jaarbasis naar 906 miljoen dollar. De operationele winst steeg met 6,6 procent naar 118 miljoen dollar. Op een aangepaste basis steeg dit resultaat met 6,1 procent naar 140 miljoen euro. De marge bedroeg 13,0 procent, 120 basispunten meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De aangepaste marge kwam uit op 15,5 procent, een stijging met 150 basispunten. De aangepaste winst per aandeel kwam over de verslagperiode uit op 3,38 dollar, 10,5 procent meer dan een jaar eerder in het tweede kwartaal. De verwachting van de markt lag op 3,17 dollar per aandeel. CEO Neil Ashe sprak van een solide kwartaal en benadrukte de margestijging. Een outlook gaf de topman niet. Het aandeel Acuity Brands opent woensdag naar verwachting 0,8 procent hoger. Bron: ABM Financial News

