Europese beurzen verdeeld rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag verdeeld in afwachting van nieuwe banencijfers in de VS en nieuwe economische verwachtingen van de Fed. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur vlak op 506,40 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,3 procent naar 18.342,75 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,3 procent met een stand van 8.155,14 punten. De Britse FTSE daalde 0,4 procent naar 7.897,20 punten. De aandelenmarkten lijken vooral te twijfelen aan de neerwaartse inflatietrend met betrekking tot het rentebeleid van de Federal Reserve. Zo was Fed-voorzitter Jerome Powell afgelopen vrijdag redelijk duidelijk over de kans op een voorlopige handhaving van het huidige renteniveau in de VS, terwijl Loretta Mester van de Cleveland-Fed dinsdag nog altijd drie renteverlaging voor 2024 in het verschiet ziet, maar ook niet meer. Ten aanzien het ECB-beleid werd woensdag iets meer zekerheid aangereikt met de gedaalde inflatie in maart voor de muntunie naar 2,4 procent. Ook de kerninflatie daalde. Beide voorlopige cijfers vielen lager uit dan verwacht. De ECB streeft naar een inflatie van 2,0 procent. Het cijfer waar woensdag naar wordt uitgekeken betreft de banengroei in de Amerikaanse private sector in maart. Powell presenteert woensdag aan het begin van de avond de economische verwachtingen. Olie noteerde woensdag hoger. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het groen op 85,40 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 89,23 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,3 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0767. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0770 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0768 op de borden. Bedrijfsnieuws Heineken heeft een sterk eerste kwartaal achter de rug, zo verwacht Jefferies. De brouwer staat volgens de bank aan het begin van een ommekeer. Heineken komt op 24 april met kwartaalcijfers. De koers noteerde 0,2 procent hoger. Het Deense Genmab wil voor 1,8 miljard dollar ProfoundBio inlijven. Genmab noteerde 1,2 procent lager. Signify heeft Zeljko Kosanovic aangesteld als vervangend financieel directeur per 1 april, als opvolger van Javier van Engelen. Het aandeel Signify steeg licht. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood. De S&P 500 daalde dinsdag 0,7 procent tot 5.205,81 punten, de Dow Jones index verloor 1,0 procent op 39.170,24 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent lager op 16.240,45 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.