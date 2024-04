Valuta: euro trekt licht aan

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rond de 1,0780 in afwachting van de eerste indicatie van de ontwikkelingen in de Amerikaanse banenmarkt in maart met de publicatie van de banengroei in de private sector.

"En daarmee kan het een belangrijke week worden, nu de voorzitter van de Fed Jerome Powell vrijdag aangaf op twee zaken te letten bij het rentebeleid: de banenmarkt en politieke ontwikkelingen", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury woensdag tegen ABM Financial News.

De inflatie van de eurozone kwam in maart in een voorlopige meting uit op 2,4 procent op jaarbasis. Er was een stabiele inflatie van 2,6 procent verwacht. De kerninflatie daalde naar 2,9 procent. Dat was nog 3,1 procent in februari.

De voorzitter van de Fed van Cleveland, Loretta Mester, denkt dat de Fed dit jaar de rente nog altijd drie keer verlaagt, maar ze voegde daar na haar toespraak dinsdag voor de Cleveland Association for Business Economics tegenover verslaggevers wel aan toe dat dat wel de grens is. Op de vraag of juni het moment wordt waarop de Fed kiest voor een renteverlaging, antwoordde zij dat niet uit te sluiten. Zij waarschuwde, zoals ze dat al eerder deed, voor een te snelle renteverlaging.

Haar collega van de San Francisco Fed, Mary Daly, deed dinsdagavond ook een duit in het zakje en gaf aan dat zij momenteel "geen echte urgentie" ziet om de rente te verlagen.

Powell presenteert vandaag kort na 18.00 uur Nederlandse tijd de Economic Outlook.

De Amerikaanse minister van financiën, Janet Yellen, reist deze week af naar China, waar zij naar verwachting de Chinese autoriteiten tracht te overtuigen niet al te veel op export te leunen en Beijing juist de binnenlandse consumptie zou moeten stimuleren om de eigen economie aan te zwengelen. De VS hebben namelijk het idee overspoeld te worden met goedkope waar uit China, zoals elektrisch aangedreven auto's, terwijl de VS nu juist de thuisproductie daarvan wil stimuleren. Het valt dan ook te verwachten dat de regering Biden importtarieven gaat heffen op sommige Chinese producten, waaronder elektrisch auto's, waarmee het inflatiedossier er een dimensie bij krijgt.

De euro noteerde woensdag vlak op 1,0776 dollar. De Europese munt noteerde onveranderd op 0,8562 Britse pond. Het Britse pond noteerde onveranderd op 1,2577 dollar. De euro noteerde 0,1 procent lager op 34,4876 lira. Woensdag kwam de inflatie in Turkije uit op 68,5 procent.