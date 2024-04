Kleine verliezen in Amsterdam Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend licht lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,1 procent tot 880,88 punten. Onzekerheid over renteverlagingen door de Federal Reserve drukken de beurzen in het rood, zo merkte beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx op. "De stijgende olieprijzen wakkeren de vrees voor inflatie verder aan, waardoor de eerder verwachte drie renteverlagingen nu minder waarschijnlijk lijken." De olieprijs is de afgelopen periode fors gestegen, mede door zorgen over een mogelijke verstoring van de olieaanvoer na een raketaanval door Israël op de Iraanse ambassade in Syrië. Vandaag komt OPEC+ bij elkaar om de huidige olieproductie te evalueren. Er worden geen beleidsaanpassingen verwacht. Ook analisten van IG wezen op de onzekerheid rond de renteverlagingen door de Fed dit jaar, nu de Amerikaanse economie solide blijft. "Bovendien leidt een grote aardbeving in Taiwan tot zorgen over de impact daarvan op de halfgeleiderindustrie", aldus IG. Met een kracht van 7,2 was het volgens Reuters de zwaarste aardbeving in tenminste 25 jaar. TSMC en andere chipmakers zouden volgens Bloomberg hun personeel op sommige locaties hebben geëvacueerd vanwege de aardbeving. TSMC onderzoekt momenteel wat de impact van de aardbeving is, terwijl het personeel langzaam terugkeert naar de fabrieken. "De aardbeving komt bovenop de terughoudendheid in aanloop naar nieuwe uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell en Amerikaanse macrocijfers", aldus IG. Ook de hogere obligatierentes drukken volgens analisten op de koersvorming. Beleggers kijken vandaag vooral uit naar het banenrapport van ADP. Een speech van Powell zal na het sluiten van de Europese beurzen plaatsvinden. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0775. De olieprijzen stegen licht. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen stegen Ahold Delhaize en Aegon tot 1,1 procent. IMCD leverde juist 2,2 procent in. Aperam steeg in de AMX 1,8 procent en WDP maakte een pas op de plaats. Het vastgoedfonds profiteerde van een koopadvies van Barclays. De markt voor magazijnen en opslag blijft volgens de analisten sterk. Hoewel de waardering in deze sector al flink is opgelopen ten opzichte van andere delen van de vastgoedmarkt, verwacht Barclays een goede winstgroei voor zogeheten 'warehouses'. Air France-KLM verloor 2,7 procent. Onder de kleinere aandelen won CM.com 1,8 procent. NX Filtration maakte een koersval van 7,8 procent, zonder direct aanwijsbare reden. Bron: ABM Financial News

