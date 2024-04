Musk overweegt aandelen Disney te kopen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Elon Musk overweegt aandelen Disney te kopen als Nelson Peltz in het bestuur komt van het bedrijf. Dit meldde de topman van Tesla woensdag op X. Miljardair Peltz hoopt woensdag via een cruciale aandeelhoudersvergadering in te breken in het Disney-bestuur, iets dat CEO Bob Iger al een tijd tegenhoudt. Musk is van mening dat Peltz in het bestuur van Disney moet. "Hij kan het bedrijf helpen hervormen en de kwaliteit van het product verbeteren, terwijl hij in het beste belang van de aandeelhouders handelt, zoals hij bij veel andere bedrijven heeft gedaan", aldus Musk op X. Musk denkt dat Peltz in het bestuur de aandelenkoers van Disney "significant" kan laten stijgen. "Ik heb momenteel geen aandelen Disney, maar ik zou de aandelen zeker kopen als Peltz in het bestuur komt. Zijn trackrecord is uitstekend." Disney is overigens een van de bedrijven die vorig jaar aangaven niet langer op X, eigendom van Musk, te willen adverteren. Bron: ABM Financial News

