Barclays zet WDP op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft het advies voor WDP verhoogd van Onderwogen naar Overwogen, terwijl het koersdoel van 25,00 naar 29,50 euro ging. Dit bleek woensdag uit een sectorrapport van de Britse bank. De markt voor magazijnen en opslag blijft volgens de analisten sterk. Hoewel de waardering in deze sector al flink is opgelopen ten opzichte van andere delen van de vastgoedmarkt, verwacht Barclays een goede winstgroei voor zogeheten 'warehouses'. De schuld bij vastgoedbedrijven in deze sector is relatief laag. "Bedrijven die het kapitaal hebben om te investeren zullen sneller groeien dan de markt", concludeerden analisten van de Britse bank, die vervolgens een koopadvies op WDP plakte. Het koersdoel voor Montea werd door Barclays verhoogd van 76,00 naar 90,00 euro, met een onveranderd Gelijkgewogen advies. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.