Signify vindt nieuwe CFO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Signify heeft Zeljko Kosanovic aangesteld als financieel directeur per 1 april, als opvolger van Javier van Engelen. Dit maakte het verlichtingsbedrijf woensdagochtend bekend. Kosanovic kwam in 2017 bij Signify en is sinds 2021 controller. Eerder bekleedde hij al de rol van financieel directeur bij diverse bedrijven en hielp hij bij de transformatie van Schneider Electric in China, Brazilië en Europa. Van Engelen stapte op als CFO van Signify om "andere interesses na te jagen", aldus het verlichtingsbedrijf. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.