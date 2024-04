Genmab neemt ProfoundBio over voor $1,8 miljard Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Deense Genmab wil voor 1,8 miljard dollar ProfoundBio inlijven. Dit maakte Genmab woensdagochtend bekend. Met deze acquisitie verwerft Genmab drie kandidaatmedicijnen, onder meer tegen eierstokkanker, en het technologische platform van Profoundbio. De transactie heeft de goedkeuring van de commissarissen van beide ondernemingen en zal naar verwachting afgerond worden in de eerste helft van dit jaar. Bron: ABM Financial News

