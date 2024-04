Vlakke opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden ruim een half uur voor de openingsgong 0,1 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter fractioneel lager op 881,42 punten.

De Europese beurzen zullen vermoedelijk een terughoudende opening tegemoet gaan, na zorgen dat de Federal Reserve nog te weinig vertrouwen heeft in de daling van de inflatie naar het gewenste niveau, en daarom langer zal wachten met het verlagen van de rente.

Loretta Mester van de Fed in Cleveland, zei nog steeds enkele renteverlagingen te verwachten in 2024, maar een eerste verlaging in mei sloot zij uit.

Haar collega van de San Francisco Fed, Mary Daly, deed dinsdagavond ook een duit in het zakje en gaf aan dat zij momenteel "geen echte urgentie" ziet om de rente te verlagen.

Sommige analisten twijfelen of er dit jaar überhaupt wel verlaagd wordt. "De markt probeert in te schatten of er nog renteverlagingen komen later in het jaar, of er minder verlagingen zullen zijn of dat er helemaal geen renteverlagingen komen dit jaar", aldus analisten van SoFi.

Marktkenners wezen naar de Amerikaanse inkoopmanagers die maandag verschenen. Opvallend was de stijging van de prijsindex, een indicator voor de ontwikkeling van de inflatie, van 52,5 in februari naar 55,8 in maart.

"Dit wakkert de vrees verder aan dat de [Amerikaanse] economie op eigen kracht blijft groeien, waarbij de scherpe piek in de productie en nieuwe orders, samen met de stijgende prijzen van componenten, wellicht ook bijdragen aan de mogelijkheid van verdere inflatiedruk", zeiden analisten van Interactive Investor.

Ook in Nederland blijkt de inflatie weer wat aan te trekken. In maart steeg het prijspeil met 3,1 procent op jaarbasis, na een prijsstijging van 2,8 procent een maand eerder.

De hogere olieprijzen leidden eveneens tot toegenomen inflatiezorgen. De ruwe olieprijs bereikte dinsdag zijn hoogste niveau sinds afgelopen najaar, nadat Syrië en Iran Israël beschuldigden van een raketaanval op de Iraanse ambassade in de Syrische hoofdstad Damascus. Bij de aanval kwamen volgens Teheran twee Iraanse generaals en vijf officieren om het leven.

Handelaren zijn opnieuw bezorgd dat het conflict in Gaza zal overslaan naar andere delen van het Midden-Oosten, waardoor de olieaanvoer van producenten als Iran en Irak mogelijk wordt verstoord.

In de Aziatische handel vanochtend steeg de olieprijs wat verder.

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0774. Dinsdagavond noteerde het muntpaar op 1,0768. De dollar kan vermoedelijk verder aansterken vanwege de terughoudendheid over het rentepad van de Fed.

"Goed nieuws is slecht nieuws, waarbij sterke macrocijfers uit de VS het optimisme over een snelle renteverlaging door de Fed de kop hebben ingedrukt", aldus Mizuho Bank.

In Azië stonden de beurzen vanochtend onder druk. Vanochtend bleek dat de Japanse economie in maart iets minder hard is gegroeid dan aanvankelijk gemeten. Het groeitempo van de Chinese economie nam in maart toe. Volgens analisten van Westpac lijkt de Chinese economie te stabiliseren, maar de zwakte in de vastgoedsector blijft als een donkere wolk boven het land hangen.

Bedrijfsnieuws

Jefferies heeft het koersdoel voor InPost verhoogd van 16,00 naar 17,50 euro met handhaving van het koopadvies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde dinsdag 0,7 procent tot 5.205,81 punten, de Dow Jones index verloor 1,0 procent op 39.170,24 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent lager op 16.240,45 punten.