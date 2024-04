Jefferies verhoogt koersdoel voor InPost Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor InPost verhoogd van 16,00 naar 17,50 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de zakenbank. Volgens Jefferies noteert InPost op 7,8 keer de EBITDA 2025, en dat is een korting van 30 procent ten opzichte Allegro, de grootste klant van InPost. Op het nieuwe koersdoel waardeert analist David Kerstens InPost op 9,2 keer. Het nieuwe koersdoel voor InPost is gebaseerd op de toekomstige kasstroom. Jefferies verlaagde de raming voor de EBITDA in 2024 met 8 procent, maar voor 2028 verhoogde de bank de raming voor de EBITDA juist met 8 procent op basis van een hogere winstgevendheid bij International. Jefferies wees op de meevallende EBITDA-marge in het laatste kwartaal van 2023, te danken aan een volumegroei van 21 procent, die ook in het eerste kwartaal doorzette. De outlook voor het lopende boekjaar wijst volgens Kerstens op een stabielere winstgevendheid. InPost wil zich meer richten op volumegroei en marktaandeel dan op prijsverhogingen. Het aandeel InPost sloot dinsdag op 14,26 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.