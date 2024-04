Sterke aardbeving in Taiwan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Taiwan is vanochtend getroffen door een zware aardbeving. Met een kracht van 7,2 was het volgens Reuters de zwaarste aardbeving in tenminste 25 jaar. TSMC en andere chipmakers zouden volgens Bloomberg hun personeel op sommige locaties hebben geëvacueerd vanwege de aardbeving. TSMC onderzoekt momenteel wat de impact van de aardbeving is, terwijl het personeel langzaam terugkeert naar de fabrieken. Bron: ABM Financial News

