Lagere koersen in Azie

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen koersten woensdagochtend in het rood, nadat Wall Street dinsdagavond lager eindigde door toenemende vrees dat de Federal Reserve meer tijd neemt alvorens de rente te verlagen. Opnieuw lieten enkele Fed-leden dinsdag weten geen haast te hebben om de rente te verlagen. De Nikkei-index daalde woensdag met 0,6 procent tot 39.608,70 punten. Vanochtend bleek dat de Japanse economie in maart iets minder hard is gegroeid dan aanvankelijk gemeten. De samengestelde index steeg van 50,6 naar 51,7, waarvoor in eerste instantie een index van 52,3 was berekend. Het groeitempo van de Chinese economie nam in maart ook toe. Deze samengestelde index steeg van 52,5 naar 52,7. Volgens analisten van Westpac lijkt de Chinese economie te stabiliseren, maar de zwakte in de vastgoedsector blijft als een donkere wolk boven het land hangen. De SSE Composite-index liep met 0,3 procent terug tot 3.066,58 punten, terwijl de Hang Seng-index 1,0 procent verloor op 16.768,36 punten. De Europese beurzen lijken een lichtrode tot vlakke opening tegemoet te gaan. Bron: ABM Financial News

