Europese beurzen openen naar verwachting in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet. Opnieuw waren er Fed-leden die aangaven geen grote haast te hebben om de rente te verlagen.

IG voorziet een openingsverlies van 24 punten voor de Duitse DAX en een min van 7 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 25 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn dinsdag ook al lager geëindigd. De beurzen namen gas terug na een sterke maand maart en mooie winsten in het eerste kwartaal. De obligatierentes liepen na het lange Paasweekend weer op.

Europese beleggers konden dinsdag pas reageren op de weinig verrassende PCE-inflatiecijfers uit de VS, die vrijdag al verschenen en uitkwamen conform de marktverwachtingen. Daarnaast waren er nog de woorden van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell, die vrijdag tijdens een bijeenkomst in San Francisco zei dat de Amerikaanse centrale bank geen haast hoeft te maken met het verlagen van de rente, gezien de economische veerkracht van de economie.

Voor de Europese Centrale Bank zijn de PMI-data en inflatiecijfers die deze week bekend worden gemaakt van belang. Zo werd dinsdag bekend dat de industrie in de eurozone in maart minder sterk is gekrompen dan eerder bleek uit voorlopige cijfers. De inkoopmanagersindex daalde van 46,6 tot 46,1, de laagste stand in drie maanden. In de eerste meting werd echter nog uitgegaan van een afname tot 45,7.

Hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank merkte op dat de cijfers wijzen op een aanhoudende recessie in de industrie in de eurozone, maar dat dit geen verrassing is. Een snelle ommekeer valt volgens de econoom niet te verwachten.

Afzonderlijk bleek dat de Franse industrie in maart harder is gekrompen, in Italië weer sprake was van groei, in Spanje de groei licht vertraagde en in Duitsland de krimp van de industrie stabiel bleef.

Verder koelde de inflatie in Duitsland in maart verder af, bleek uit voorlopige cijfers. De inflatie bedroeg in maart 2,2 procent op jaarbasis. De inflatie noteerde een maand eerder op 2,5 procent en in januari op 2,9 procent. De kerninflatie daalde van 3,4 naar 3,3 procent.

Op het eerste gezicht brengen de Duitse inflatiecijfers "enige opluchting voor de ECB", volgens Carsten Brzeski. Maar voor een renteverlaging volgende week is het te vroeg, meent de econoom van ING, die nog steeds rekent op een eerste verlaging in juni.

Bedrijfsnieuws

In het spoor van de hogere olieprijzen waren aandelen van oliefondsen dinsdag in trek. Zo ging TotalEnergies aan kop in Parijs met een plus van 3,9 procent en stegen BP en Shell in Londen respectievelijk 2,6 en 3,5 procent.

In Frankfurt waren er nauwelijks stijgers, maar vielen Rheinmetall, Henkel, BASF en Siemens Energy positief op, met winsten van ruim 1 tot meer dan 2 procent. Vastgoedbedrijf Vonovia was de gebeten hond in de DAX, met een verlies van 3,7 procent.

In Parijs daalde sectorgenoot Unibail-Rodamco-Westfield 0,9 procent. Hekkensluiter in de CAC 40 was Stellantis, met een verlies van 3,2 procent.

UBS start een nieuw aandeleninkoopprogramma voor een bedrag tot 2 miljard dollar. Het inkoopprogramma start op 3 april. De koers daalde licht in Zürich.

Burberry lijkt volgens Deutsche Bank een zwak vierde kwartaal bekend te moeten maken en ook in het eerste kwartaal een voortzetting van de zwakke trend tegemoet te zien. De bank verlaagde de EBIT-taxatie voor 2024 met 8 procent naar 395 miljoen pond. Burberry gaat voor de aangepaste EBIT uit van 410 tot 460 miljoen pond, nadat deze eerder al twee keer werd verlaagd. Het aandeel verloor 3,4 procent op de Britse beurs. Sectorgenoten als Hermes en LVMH stonden in Parijs ook onder druk.

Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Sofina verhoogd van 273,00 naar 280,00 euro met handhaving van het koopadvies na de jaarcijfers van donderdagavond. Kepler Cheuvreux verhoogde het koersdoel voor Sofina eveneens, van 257,00 naar 263,00 euro, en ook met handhaving van het koopadvies. Het aandeel won in Brussel 0,3 procent.

Universal Music Group kondigde voor het Paasweekend aan dat het een strategische samenwerking met Spotify heeft uitgebreid, nadat eind januari een licentiedeal met de populaire social media app TikTok spaak liep. Volgens analisten ING wordt met de deal tussen UMG en Spotify de druk op TikTok opgevoerd. Het aandeel UMG daalde in Amsterdam 3,1 procent.

Euro STOXX 50 5.042,00 (-0,8%)

STOXX Europe 600 508,57 (-0,8%)

DAX 18.283,13 (-1,1%)

CAC 40 8.130,05 (-0,9%)

FTSE 100 7.935,09 (-0,2%)

SMI 11.595,00 (-1,2%)

AEX 881,42 (-0,04%)

BEL 20 3.829,98 (-0,4%)

FTSE MIB 34.325,23 (-1,2%)

IBEX 35 10.975,60 (-0,9%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat woensdag een lagere opening tegemoet, na dinsdag ook al lager te zijn geëindigd, terwijl de obligatierentes weer opliepen. De tienjaarsrente steeg naar 4,36 procent.

Marktkenners wezen naar de Amerikaanse inkoopdata die maandag verschenen. Opvallend was de stijging van de prijsindex, een indicator voor de ontwikkeling van de inflatie, van 52,5 in februari naar 55,8 in maart.

"Dit wakkert de vrees verder aan dat de [Amerikaanse] economie op eigen kracht blijft groeien, waarbij de scherpe piek in de productie en nieuwe orders, samen met de stijgende prijzen van componenten, wellicht ook bijdragen aan de mogelijkheid van verdere inflatiedruk", zeiden analisten van Interactive Investor.

De data lijken de opmerkingen van Powell eind vorige week te onderstrepen, dat de groei in de VS robuust blijft en de inflatie nog niet rond de doelstelling zit. Dit betekent dat de Federal Reserve geen haast hoeft te maken met het verlagen van de rente, volgens Interactive Investor.

Fed-bestuurder Loretta Mester zei dinsdag dat ze bij het Amerikaanse rentebesluit volgende maand niet voor een renteverlaging zal stemmen.

"Ik verwacht niet dat ik tegen de tijd van de volgende vergadering van de FOMC genoeg informatie zal hebben om die beslissing te nemen," zei Mester, voorzitter van de Cleveland Fed, die dit jaar ook stemrecht heeft in het beleidscomité van de centrale bank.

De Fed kan dit jaar beginnen met het verlagen van de rente, mits de economie zich ontwikkelt zoals ze verwacht, aldus Mester.

Haar collega van de San Francisco Fed, Mary Daly, deed dinsdag ook een duit in het zakje en gaf aan dat zij momenteel "geen echte urgentie" ziet om de rente te verlagen.

"De inflatie daalt, maar het gaat langzaam. Hobbelig en traag," zei Daly, die ook stemrecht heeft, tijdens een evenement in Las Vegas. Volgens de actuele CME FedWatch Tool wordt de kans op een renteverlaging in juni nog altijd ingeschat op meer dan 60 procent.

Volgende richtpunt voor de Fed zijn de twee banenrapporten die later in de week verschijnen. Voor het rapport van loonstrookjesverwerker ADP op woensdag rekent de markt op een banengroei van 155.000 in maart. In februari kwamen er in de private sector in de VS 140.000 banen bij.

Op macro-economisch vlak werd dinsdag bekend dat de Amerikaanse fabrieksorders in februari harder dan verwacht zijn gestegen, met 1,4 procent op maandbasis. Economen rekenden op een stijging van 1,0 procent. Het aantal openstaande vacatures in de VS is in februari vrijwel stabiel gebleven op circa 8,8 miljoen.

De olieprijzen stegen in reactie op de hernieuwde spanningen in het Midden-Oosten.

Volgende richtpunt voor de oliemarkten is het wekelijkse Amerikaanse olievoorradenrapport, dat woensdagmiddag verschijnt. Verder komt het Joint Ministerial Monitoring Committee van OPEC+ woensdag bijeen om het huidige productiebeleid te evalueren. Volgens analist Peter Cardillo van Spartan Capital is dat echter een non-event, "omdat de groep ervoor kiest om op koers te blijven met quotaverlagingen."

Bedrijfsnieuws

Aandelen Tesla stonden dinsdag onder druk na de bekendmaking van teleurstellende cijfers over het eerste kwartaal. Het bedrijf van CEO Elon Musk leverde in het eerste kwartaal 386.810 auto's af, ruim minder dan de 423.000 die analisten geraadpleegd door FactSet verwachtten. Er werden 433.371 exemplaren geproduceerd. Hier rekenden analisten op 457.000 stuks.

Het verschil tussen leveringen en productie impliceert dat er ongeveer 46.000 elektrische voertuigen in voorraad zijn, "wat bevestigt dat er naast het bekende knelpunt in de productie ook een serieus vraagprobleem kan zijn", zeiden analisten van Deutsche Bank in een reactie op de productiecijfers. Tesla leverde 4,9 procent in.

Sectorgenoten Nio en Nikola daalden respectievelijk 2,2 en 5,5 procent.

Ook een fabrikant van elektrische voertuigen, Canoo, verloor zelfs 27,7 procent. Het bedrijf verwacht voor het huidige boekjaar een omzet van 50 miljoen tot 100 miljoen dollar. Dat is ruim onder de analistenverwachting van 152,5 miljoen dollar.

Aandelen van Amerikaanse zorgverzekeraars stonden dinsdag onder druk door de zorgen over mogelijke margedruk. Volgens persbureau Reuters zullen de vergoedingen voor Medicaid en Medicare in 2025 naar verwachting met gemiddeld 3,7 procent stijgen. En dat is een tegenvaller volgens sommige analisten. Het aandeel Humana daalde na de berichtgeving met ruim 13,5 procent, UnitedHealth met 6,4 procent en CVS Health met 7,2 procent.

Trump Media & Technology Group steeg 6,0 procent. De aandelen van het moederbedrijf van Truth Social kelderden maandag nog met 21 procent, nadat bekend werd dat het mediabedrijf in 2023 58,2 miljoen dollar verlies leed op een omzet van slechts 4,13 miljoen dollar. Het bedrijf ging vorige week naar de beurs door te fuseren met het speciale acquisitiebedrijf Digital World Acquisition en heeft een beurswaarde van ongeveer 6,6 miljard dollar.

PVH daalde 22,2 procent, nadat de eigenaar van de merken Calvin Klein en Tommy Hilfiger zei dat het verwacht dat de omzet in het eerste kwartaal met ongeveer 11 procent zal dalen tot 1,92 miljard dollar.

GE Vernova, het energieopwekkingsbedrijf dat is afgesplitst van General Electric, beleefde dinsdag zijn beursdebuut en daalde op het slot 1,3 procent.

S&P 500 index 5.205,81 (-0,7%)

Dow Jones index 39.170,24 (-1,0%)

Nasdaq Composite 16.240,45 (-1,0%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag op verlies. De Japanse en de Chinese dienstensector bleken vanochtend in een hoger tempo gegroeid in maart.

Nikkei 225 39.602,15 (-0,6%)

Shanghai Composite 3.067,46 (-0,2%)

Hang Seng 16.806,29 (-0,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0774. Dinsdagavond noteerde het muntpaar op 1,0768.

USD/JPY Yen 151,56

EUR/USD Euro 1,0774

EUR/JPY Yen 163,29

MACRO-AGENDA:

01:30 Inkoopmanagersindex diensten - Maart def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex diensten - Maart def. (Chi)

11:00 Inflatie - Maart vlpg (eur)

11:00 Werkloosheid - Februari (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:15 Banenrapport ADP - Maart (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten - Maart def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - Maart (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

00:00 Bijeenkomst OPEC+

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Acuity Brands - Cijfers tweede kwartaal (VS)