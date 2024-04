Media: aandelen Amerikaanse zorgverzekeraars onder druk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van Amerikaanse zorgverzekeraars daalden dinsdag voor de openingsbel vanwege zorgen over mogelijke margedruk. Het Centers for Medicare & Medicaid Services heeft de vergoedingen voor 2025 voor Medicare Advantage en de dekking van geneesmiddelen op recept vastgesteld, zo meldde Reuters dinsdag. Volgens Reuters zijn de vergoedingen ongewijzigd gebleven ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel in januari. De vergoedingen zullen daarom naar verwachting in 2025 met gemiddeld 3,7 procent stijgen. En dat is een tegenvaller voor sommige analisten. Het aandeel Humana daalde na de berichtgeving voorbeurs met ruim 9 procent, UnitedHealth met 4 procent en CVS Health met circa 5 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.