Futures Wall Street wijzen op lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet en komen zo het tweede kwartaal wat haperend uit de startblokken. De Amerikaanse beurzen stonden maandag ook al wat onder druk, nadat de S&P 500 index het beste eerste kwartaal sinds 2019 achter de rug heeft en met nieuwe recordstanden aan het tweede kwartaal begon. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,3 procent in het rood. Beleggers waren maandag ook al wat voorzichtig. De Amerikaanse obligatierentes zaten dan ook in de lift, nadat de cijfers uit de productiesector de verwachtingen van economen overtroffen en na de ietwat "hawkish" uitspraken van voorzitter Jerome Powell van de Fed, die aangaf geen haast te hebben met het verlagen van de rente. Hierdoor ontstaat er steeds meer twijfel over de urgentie van een renteverlaging door de Fed. Volgens de CME FedWatch Tool wijzen de data van de Fed Funds Futures nu op een waarschijnlijkheid van 58 procent dat de centrale bank tijdens de vergadering in juni de rente zal verlagen. Dinsdag staan er ook een aantal Fed-leden geagendeerd om hun zegje te doen, onder wie Bowman, Williams, Mester en Daly. Verder zal er vanmiddag in de VS ook nog aandacht zijn voor de fabrieksorders en het aantal nieuwe vacatures. Verder zal deze week op macro-economisch gebied gedomineerd worden door de cijfers over de Amerikaanse industrie en de banenmarkt. De olieprijzen zetten de stijgingen van de laatste handelssessies voort, ondersteund door tekenen van een verbeterde vraag, maar ook escalerende spanningen in het Midden-Oosten, waar Israël een raketaanval uitvoerde op het Iraanse consulaat in Damascus. Een vat WTI-olie werd 2,0 procent duurder op 85,36 dollar per vat. De rentes in de VS de tienjaarsrente liepen ook vandaag iets verder op richting de 4,34 procent. De dollar sterkte verder aan. De euro/dollar daalde licht naar 1,0738. Bedrijfsnieuws Een rapport over de leveringen in het eerste kwartaal van Tesla staat op de rol. Wall Street verwacht ongeveer 457.000 voertuigen, een stijging van 8 procent ten opzichte van de 423.000 afgeleverde auto’s in het eerste kwartaal van 2023. Een analistenconsensus samengesteld door Tesla rekent op ongeveer 443.000 auto’s. Het aandeel Tesla daalde dinsdag XXX procent. Trump Media & Technology Group daalde voor de openingsbel met bijna 4 procent. De aandelen van het moederbedrijf van Truth Social kelderden maandag al met 21 procent, nadat bekend werd dat het mediabedrijf in 2023 58,2 miljoen dollar verlies leed op een omzet van slechts 4,13 miljoen dollar. Het bedrijf ging vorige week naar de beurs door te fuseren met het speciale acquisitiebedrijf Digital World Acquisition en heeft een beurswaarde van ongeveer 6,6 miljard dollar. PVH daalde met 23 procent, nadat de eigenaar van de merken Calvin Klein en Tommy Hilfiger zei dat het verwacht dat de omzet in het eerste kwartaal met ongeveer 11 procent zal dalen tot 1,92 miljard dollar. Dat was minder dan analisten hadden voorzien. Fabrikant van elektrische voertuigen Canoo zei dat het voor het boekjaar een omzet verwacht van 50 miljoen tot 100 miljoen dollar. Dat is ruim onder de analistenverwachting van 152,5 miljoen dollar. Voor de openingsbel verloor het aandeel ongeveer een kwart van haar beurswaarde Walt Disney daalde met 0,7 procent voorbeurs, nadat The Wall Street Journal meldde dat het entertainmentbedrijf vooruitgang heeft geboekt in zijn proxy-strijd tegen Trian Partners van Nelson Peltz, waarbij meer dan de helft van alle aandelen heeft gestemd. GE Vernova, het energieopwekkingsbedrijf dat is afgesplitst van General Electric, zal dinsdag een notering krijgen onder het symbool 'GEV'. GE Vernova omvat een verliezendlatend windbedrijf en een stabieler presterend turbine-onderdeel. GE Healthcare Technologies werd vorig jaar al door GE afgesplitst. Het resterende bedrijf zal worden omgedoopt tot GE Aerospace. En zo komt er een einde aan het bedrijf General Electric. In 1896 was General Electric een van de oorspronkelijke twaalf bedrijven genoteerd aan de nieuw gevormde Dow Jones Industrial Average. Dinsdag worden er nog cijfers verwacht van Paychex, Cal-Maine Foods en Dave & Buster's Entertainment. Slotstanden Wall Street De breed samengestelde S&P 500 index daalde maandag 0,2 procent naar 5.243,77 punten, de Dow Jones index eindigde 0,6 procent lager op 39.566,85 punten en de Nasdaq index sloot 0,1 procent in het groen op 16.396,83 punten. info@abmfn.nl

