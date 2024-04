Video: einde aandelenrally nog niet in zicht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenbeurzen staan op records, dus is de vraag, tot hoever kan de rally doorgaan? "Wij denken dat het einde nog niet in zicht is en worden positiever over aandelen", zei Ralph Wessels, Hoofd Beleggingsstrategie van ABN AMRO voor de camera. Klik hier voor: einde aandelenrally nog niet in zicht Het positieve sentiment wordt veroorzaakt doordat het macrobeeld vriendelijker wordt, aldus Wessels. In China en Europa ligt "het dieptepunt achter ons". En de Amerikaanse economie blijft "beter dan verwacht draaien". Verder ziet ABN AMRO de inflatie in zowel de VS als Europa richting de gewenste 2 procent dalen. "Hierdoor kunnen zij [Fed en ECB] vanaf juni de rente verlagen." En naast een vriendelijker macrobeeld is ook de winstontwikkeling bij bedrijven geen reden tot zorg, aldus Wessels. ABN AMRO verhoogde de aandelenpositie van neutraal naar licht overwogen. Bron: ABM Financial News

