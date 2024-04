Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger met de Duitse inflatie over maart als eerstvolgende leidraad voor het rentebeleid van de ECB. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een plus van 0,1 procent op 511,30 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,1 procent naar 18.480,05 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,2 procent met een stand van 8.220,92 punten. De Britse FTSE steeg 0,3 procent naar 7.979,78 punten. De winsten op de Europese beursvloeren worden gedragen door de energiesector met een hogere olieprijs en de moord op een Iraanse generaal in het Midden-Oosten. De oplopende obligatierente heeft een temperend effect op de aandelenkoersen. Shell noteerde dinsdag 3,2 procent hoger, TotalEnergies 3,0 procent. Volgens handelsplatform Scope Markets duiden de stijgingen van dinsdag op een "besef dat de Europese aandelen relatief laag zijn gewaardeerd in vergelijking met de waarderingen op Wall Street". Olie noteerde dinsdag hoger. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 1,7 procent in het groen op 85,18 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 88,13 dollar werd betaald, een stijging van 1,6 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0739. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0726 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0786 op de borden. Bedrijfsnieuws UBS start een nieuw aandeleninkoopprogramma voor een bedrag tot 2 miljard dollar. Het inkoopprogramma start op 3 april. De koers daalde 0,8 procent. Barclays kreeg bij zakenbank Jefferies een koersdoelverhoging mee van 2,20 naar 3,30 pond. Essentieel voor de beoordeling van de bank is volgens Jefferies de ratio omzet/risicodragend vermogen (RWA), die voor 2026 wordt ingeschaald op 6,9 procent tegen 5,5 procent in 2023. Het aandeel noteerde 0,7 procent hoger. Burberry lijkt volgens Deutsche Bank een zwak vierde kwartaal bekend te moeten maken en ook in het eerste kwartaal een voortzetting van de zwakke trend tegemoet te zien. De bank verlaagde de EBIT-taxatie voor 2024 met 8 procent naar 395 miljoen pond. Burberry gaat voor de aangepaste EBIT uit van 410 tot 460 miljoen pond, nadat deze eerder al twee keer werd verlaagd. Het aandeel noteerde 0,7 procent lager. Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Sofina verhoogd van 273,00 naar 280,00 euro met handhaving van het koopadvies. Kepler Cheuvreux heeft het koersdoel voor Sofina eveneens verhoogd, in dit geval van 257,00 naar 263,00 euro, en ook met handhaving van het koopadvies. De koers steeg 1,5 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood. De breed samengestelde S&P 500 index daalde 0,2 procent naar 5.243,77 punten, de Dow Jones index eindigde 0,6 procent lager op 39.566,85 punten en de Nasdaq index sloot 0,1 procent in het groen op 16.396,83 punten. Bron: ABM Financial News

