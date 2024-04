Barclays verhoogt koersdoel InPost Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft het koersdoel voor InPost verhoogd van 14,20 naar 15,40 euro en handhaafde het Overwogen advies na de jaarcijfers van de Poolse aanbieder van pakketkluisjes. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de Britse bank. Een iets zwakkere outlook voor de marge in Polen werd goedgemaakt door de snellere volumegroei, stelden de analisten, en de vooruitzichten in de andere landen waren solide. Het EBITDA-resultaat in Polen zou bovendien wel eens boven verwachting kunnen uitkomen dankzij een meevallende volumegroei en marges, aldus Barclays. Het koersdoel gaat met 8 procent omhoog tot 15,40 euro, maar de analisten merkten op dat het aandeel gevoelig is voor de rentestanden. Als de vermogenskostenvoet met 1 procentpunt daalt, dan stijgt het koersdoel met 20 procent. Uiteindelijk zal InPost moeten laten zien dat het zijn internationale groeiplannen kan waarmaken als 'disruptor' op de markt voor pakketbezorging. Het aandeel Inpost steeg dinsdag 0,6 procent naar 14,37 euro. Bron: ABM Financial News

