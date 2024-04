Valuta: dollar in de lift na woorden Powell Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro daalde dinsdag naar 1,0731 dollar, nadat Fed-voorzitter Jerome Powell vrijdag aangaf dat de Amerikaanse rente op het huidige peil kan blijven staan zolang de economie van de VS dat toelaat. "Powell was vrijdag daarmee bepaald hawkish en dat zorgt voor een sterkere dollar", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Powell gaf vrijdag ook aan de voor het rentebeleid twee zaken in de gaten worden gehouden: economie en politieke ontwikkelingen", aldus Van der Meer. Voor Van der Meer is het richtpunt van dinsdag de Duitse inflatie over maart en een flink aantal Fed-sprekers. De Reserve Bank of Australia signaleert iets meer evenwicht in de outlook voor de economie dan een jaar geleden, zo bleek dinsdag uit de notulen zoals opgemaakt op de meeste recente beleidsvergadering van de bank van 18 en 19 maart. Daarin werd notie gemaakt van een aanhoudend inflatierisico en een zwakke economie. Wel zijn deze meer in balans gekomen. Verdere maatregelen werden door de RBA uitgesloten. De euro noteerde dinsdag 0,1 procent lager op 1,0731 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8542 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,1 procent en noteerde op 1,2563 dollar. De Australische dollar steeg 0,3 procent naar 0,6506 Amerikaanse dollar. Bron: ABM Financial News

