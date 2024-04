AEX start tweede kwartaal met nieuwe recordstanden

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs steeg dinsdag, na een lang paasweekend, naar een nieuwe recordhoogte, geholpen door de chippers en Shell.

Rond de klok van elf uur won de AEX een procent op 891 punten.

Maandag waren de beurzen in de VS wel geopend, maar daar was sprake van enige koersdruk, omdat de rentes opliepen, nadat Jerome Powell, zoals vele Fed leden, vrijdag benadrukte dat de Amerikaanse centrale bank geen haast heeft om de rente te verlagen.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING konden beleggers niet alleen reageren op de inflatiecijfers, maar ook op de beter dan verwachte inkoopmanagersindex van de Amerikaanse productiesector. De ISM manufacturing index is vorige maand gestegen van 47,8 naar 50,3 punten, en wijst daarmee weer op groei.

Dat is niet alleen beter dan de verwachte 48,3 punten maar ook de eerste keer in zeventien maanden dat de index boven de 50 punten is gekomen. Dit wijst op aantrekkende groei in de Amerikaanse productiesector, aldus Wiersma.

Vanuit Azië kwam wel een lichte meewind, vooral te danken aan de beurs in Hong Kong die 2,2 procent terreinwinst wist te boeken, terwijl de andere Aziatische indices nauwelijks van hun plaats kwamen. Beleggers in Hongkong kregen een impuls van Xiaomi, nadat de producent van onder meer smartphones zijn eerste elektrische auto op de markt bracht, die vooralsnog alleen in China verkrijgbaar zal zijn. Het aandeel steeg 8,6 procent.

In Europa werd bekend dat de economische ontwikkeling nog steeds hapert en qua industrie per saldo nog wel krimp vertoont. Een positieve bijdrage kwam uit Italië waar de inkoopmanagersindex bleek te zijn gestegen van 48,7 in februari naar 50,4 in maart. Ook hadden de Britten een positieve meevaller. De inkoopmanagersindex bleek te zijn gestegen van 47,5 naar 50,3. Een voorlopig cijfer voor maart wees op een indexstijging tot 49,9.

In Frankrijk ging het minder goed. De inkoopmanagersindex bleek te zijn gedaald van 47,1 naar 46,2. Toch viel de daling mee. De voorlopige index noteerde namelijk op 45,8. In Duitsland bleef de industrie ook krimpen. De inkoopmanagersindex kwam, net als in februari, uit op 42,5. Ook dat was een lichte meevaller. Een voorlopige meting voor maart wees op een index van 41,6.

Voor de eurozone als geheel bleek de inkoopmanagersindex te zijn gedaald van 46,6 naar 46,1, de laagste stand in drie maanden. In de eerste meting werd nog uitgegaan van een indexdaling tot 45,7.

Hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank merkte op dat de cijfers voor de eurozone wijzen op een aanhoudende recessie in de industrie in de eurozone, maar dat dit geen verrassing is. En een snelle ommekeer valt volgens de econoom ook niet te verwachten.

De olieprijzen zetten de stijgingen van de laatste handelssessies voort, ondersteund door tekenen van een verbeterde vraag, maar ook escalerende spanningen in het Midden-Oosten, waar Israël een raketaanval uitvoerde op het Iraanse consulaat in Damascus. Een vat Brent olie werd 1,1 procent duur op 88,39 dollar per vat.

De rentes in Europa kwamen nauwelijks van hun plaats, terwijl in de VS de tienjaarsrente iets terugviel na de stijging van gisteren, als gevolg van toespraak van Powell die aangaf geen haast te hebben met het verlagen van de rente.

Dat zagen we ook terug in een sterkere dollar. De koers van de euro/dollar daalde met 0,2 procent naar 1,0727.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen wonnen ASMI, Besi en ASML 2,2 tot 4,3 procent, geholpen dankzij een gunstig analistenrapport van Barclays. De Britse bank verhoogde de koersdoelen voor de drie chippers en zette Besi op de kooplijst. Ook zwaargewicht Shell droeg zijn steentje bij met een koerswinst van 2,9 procent, geholpen door de oplopende olieprijzen

RELX en Universal Music daalden beide met net geen procent.

In de AMX won Just Eat Takeaway ruim 4 procent. Alfen verloor daarentegen 6 procent. Alfen heeft de levering van zijn Pacto middenspanningsruimtes stopgezet, nadat in de afgelopen maanden vocht werd aangetroffen in een aantal ruimtes die zijn geleverd aan netbeheerder Liander. Analisten reageerden teleurgesteld op het nieuws.

In de AScX won NX Filtration ruim 13 procent. Het bedrijf ontving een opdracht van het Canadese Delco Water voor de levering van zijn holle vezel nanofiltermembranen voor een nieuwe waterzuiveringsinstallatie in Canada.

Kendrion en Renewi wonnen 4,1 en 3,2 procent. Renewi is recent van start gegaan met een sorteerfaciliteit voor harde kunststoffen in het Brabantse Acht. Deze investering werd al aangekondigd tijdens de beleggersdag in oktober 2023.

Ebsuco daalde met 2,6 procent.

Op de lokale markt wist Theon International 11 procent bij te schrijven na een nieuwe opdracht, ditmaal uit Estland.