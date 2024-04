Alfen meldt vochtprobleem in middenspanningsruimtes

(ABM FN-Dow Jones) Alfen heeft de levering van zijn Pacto middenspanningsruimtes stopgezet, nadat in de afgelopen maanden vocht werd aangetroffen in een aantal ruimtes die zijn geleverd aan netbeheerder Liander. Dit maakten de bedrijven afgelopen weekend bekend.

De ruimtes dienen om het stroomnet te versterken.

Er is geen sprake van directe veiligheidsrisico's en de levering van elektriciteit is ook niet in gevaar, maar de levensduur van de componenten in de spanningshuisjes kan hierdoor wel worden beïnvloed.

De reeds geïnstalleerde ruimtes kunnen veilig in werking blijven totdat de juiste oplossing voor het vochtprobleem wordt gevonden.

Alfen en Liander verwachten de levering binnen enkele dagen te kunnen hervatten, maar het zal tijd kosten om de ontstane vertraging in te lopen. "Op dit moment is de impact voor de klanten die wachten op een aansluiting of uitbreiding daarvan, nog niet helder. We verwachten dat de definitieve impact voor de klanten van Liander eind april duidelijk is", aldus de bedrijven.

ING verwacht een negatieve beursreactie op dit nieuws. Liander is een van de grootste klanten voor de Smart Grid-divisie van Alfen. Door de zware regenval is het grondwater in sommige delen van Nederland erg hoog geweest en andere klanten zouden vergelijkbare problemen met vocht kunnen ondervinden, veronderstelt analist Tijs Hollestelle van ING.

Analist Joren Van Aken van Degroof Petercam noemde het nieuws verontrustend, ondanks dat de financiële impact nog niet duidelijk is. Hij houdt rekening met een kostenpost die in de miljoenen loopt.

ING heeft een koopadvies en een koersdoel van 70,00 euro voor Alfen. Degroof heeft een Houden advies met een koersdoel van 66,00 euro.

Het aandeel Alfen stond dinsdag 3,3 procent lager op 48,35 euro.