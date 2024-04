Update: Ajax schorst CEO Kroes om handel met voorkennis

(ABM FN-Dow Jones) De Raad van Commissarissen van AFC Ajax heeft besloten om algemeen directeur en directievoorzitter Alex Kroes per direct te schorsen in verband met mogelijke handel met voorkennis en is van plan om de samenwerking permanent te beëindigen. Dit maakte de Amsterdamse voetbalclub dinsdag bekend.

Kroes heeft zelf aangekondigd naar toezichthouder AFM te stappen voor een onafhankelijk oordeel over deze zaak.

De voetbalclub nam het besluit, nadat de RvC vernam dat Kroes, een week voor de publicatie van zijn voorgenomen benoeming op 2 augustus 2023, ruim 17.000 aandelen Ajax heeft gekocht. "De RvC heeft extern juridisch advies ingewonnen, waaruit blijkt dat het zeer aannemelijk is dat hij daarmee handel met voorwetenschap heeft gepleegd", aldus de club. "Handel met voorwetenschap is een strafbaar feit."

"Na zorgvuldige beraadslaging is de RvC dus tot de conclusie gekomen dat de positie van Alex als directielid van Ajax niet houdbaar is", zei Michael van Praag, voorzitter van de RvC dinsdag in een toelichting.

De taken van Kroes worden door zijn collega-directieleden overgenomen. Daarnaast zal Van Praag als gedelegeerd commissaris de directie tijdelijk bijstaan. Er zal op korte termijn een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeengeroepen worden om de aandeelhouders te horen over het voorgenomen ontslag, zoals de statuten voorschrijven. Daarna zal de RvC een definitief besluit nemen over het ontslag.

Kroes stelt in een reactie op Linkedin dat hij in een eerder stadium heeft voorgesteld om de kwestie voor te leggen aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de bevoegde autoriteit op dit gebied.

De RvC koos er volgens hem echter voor om zich te baseren op het eigen oordeel, dat het Kroes aan het juiste morele kompas ontbreekt om de club te leiden. "Ik zal nu zelfstandig naar de AFM stappen om mijn kwestie voor te leggen om tot een onafhankelijk oordeel te komen." Intussen zal de geschorste topman het wel en wee van de club op afstand moeten volgen.

Kroes erkende, na overleg met zijn advocaat, dat de aanschaf van aandelen op 25 juli 2023 "niet de meest verstandige beslissing" was, door de schijn die een transactie op die datum kon wekken. Niettemin stelt Kroes vraagtekens bij de de kwalificatie van "voorwetenschap" en bij de zwaarte van de beslissing van ontslag op staande voet.

Het bezit van 42.500 aandelen Ajax heeft Kroes in augustus 2023, naar eigen zeggen aan de RvC, met "volledige openheid van zaken" bekendgemaakt. Hij kocht bijna de helft van die aandelen, 20.000 stuks, al in 2022, een ander deel in april, mei en juni 2023 en nog eens 17.500 aandelen op 26 juli 2023, kort voor zijn aanstelling op 2 augustus. Volgens Kroes was zijn benoeming nog niet rond op dat moment. "Het leek mij een positief signaal om vertrouwen in de club en naar aandeelhouders uit te stralen."

Kroes zegt geen aandelen te hebben gekocht sinds hij beschikte over vertrouwelijke informatie over het bedrijf. De club had hem bovendien eerder kunnen aanspreken op zijn aandelenbezit, voordat zijn benoeming op 27 december officieel van kracht werd, aldus Kroes.

Het aandeel Ajax reageerde nauwelijks op de berichtgeving en steeg dinsdag 1 procent naar 10,30 euro.

