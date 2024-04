AEX start nieuwe kwartaal in het groen onder leiding van chipaandelen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong, onder aanvoering van de 'chippers', 0,8 procent hoger naar 889,25 punten, terwijl de Midkap 0,2 procent won. Onder de hoofdaandelen wonnen Besi, ASML en ASMI vier tot twee procent, mogelijk dankzij een gunstig analistenrapport van Barclays. UMG was met 0,8 procent de grootste daler. In de AMX won Aperam meer dan een procent. Alfen verloor daarentegen meer dan 5 procent, zonder direct aanwijsbare reden. In de AScX won NX Filtration 6 procent. Het bedrijf ontving een opdracht van het Canadese Delco Water voor de levering van zijn holle vezel nanofiltermembranen voor een nieuwe waterzuiveringsinstallatie in Canada. Kendrion won 3,2 procent en Renewi 2,7 procent, mar Ebsuco daalde met 1,8 procent. Theon International won na een nieuwe opdracht ruim 6 procent. Bron: ABM Financial News

