Jefferies verhoogt koersdoel Arcadis

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor Arcadis verhoogd van 60,00 naar 65,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de zakenbank. Analist David Kerstens heeft het Nederlandse adviesbureau vergeleken met sectorgenoten en stelde vast dat het ingenieursbedrijf de achterstand daarop rap inloopt. In 2023 lag het rendement op de investeringen bij Arcadis op 9,8 procent, 120 basispunten lager als gevolg van de integratie van de acquisities IBI en DPS. De sectorgenoten kwamen gemiddeld uit op 9,1 procent. De EBITA-marge van Arcadis is met 10,4 procent iets lager dan de 10,9 procent bij sectorgenoten. In 2018 was het margeverschil echter nog 245 basispunten, benadrukte Kerstens. Momenteel noteert Arcadis volgens de bank op een korting van 16 procent ten opzichte van sectorgenoten die de focus volledig hebben liggen op engineering. Op het nieuwe koersdoel van 65,00 zou Arcadis ongeveer gelijk gewaardeerd zijn als die sectorgenoten. Arcadis sloot donderdag op 56,75 euro. Kerstens kijkt inmiddels uit naar resultaten over het eerste kwartaal. Deze staan voor 30 april op de agenda. Jefferies gaat uit van een vertraging van de autonome omzetgroei door minder werkdagen en aandacht voor een verbetering van de winstgevendheid. Bron: ABM Financial News

