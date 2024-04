AEX vermoedelijk licht hoger van start na lang paasweekend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting licht hoger van start. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong 0,2 procent in het groen. De AEX koerste donderdag, de laatste handelsdag van maart, nog 0,3 procent hoger op 881,78 punten, en de index sloot daarmee een fantastisch eerste kwartaal af met een koerswinst van 12 procent. Wall Street startte de maand april maandagavond met een klein verlies voor hoofdgraadmeter S&P 500. In het eerste kwartaal won de S&P bijna 10 procent. De verliezen maandag waren een reactie op de laatste inflatiecijfers en inkoopdata en vooral het optreden van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve, die duidelijk nog geen haast heeft om de rente te verlagen. Het rendement op de tienjarige Treasury liet maandag een opvallende beweging zien met een stijging van meer dan 12 basispunten naar een rendement van 4,33 procent. De zogeheten PCE index voor de kerninflatie, een belangrijke indicator voor het monetaire beleid van de Federal Reserve, bedroeg in februari 2,8 procent op jaarbasis, tegen 2,9 procent in januari, zo bleek vrijdag, toen Wall Street gesloten was. Aanvankelijk werd voor januari een inflatie van 2,8 procent gemeld, maar dit cijfer werd iets naar boven bijgesteld. Economen hadden op een kerninflatie van 2,8 procent gerekend voor februari. De algemene prijsindex kwam uit op 2,5 procent. In januari was dit 2,4 procent. Economen rekenden ook op een stijging tot 2,5 procent. Voorzitter Powell van de Fed zei vrijdag in San Francisco dat de inflatiecijfers niet verrasten. Hij herhaalde dat de Fed bij zijn data-gedreven aanpak blijft en dat gezien de economische veerkracht van de VS, de centrale bank zich niet hoeft te haasten om een cyclus van renteverlagingen te starten. De Fed kan volgens Powell wachten op meer bewijs dat de inflatie daalt naar het gewenste doel. Azië en olie De Hang Seng index in Hongkong koerste vanochtend 2,2 procent hoger, terwijl de beurzen in Seoel, Tokio, Sydney en Shanghai juist amper van hun plaats kwamen. Beleggers in Hongkong kregen een impuls van Xiaomi, nadat de producent van onder meer smartphones zijn eerste elektrische auto op de markt bracht, die vooralsnog alleen in China verkrijgbaar zal zijn. Beleggers hebben vooral hoge verwachtingen van de integratie van veel functionaliteiten van de smartphone in de auto. Concurrent Apple trok vorige maand juist nog de stekker uit zijn langjarige project om elektrische auto’s te ontwikkelen. Het aandeel Xiaomi won vanochtend 12 procent. Tencent en Alibaba stegen respectievelijk circa twee en een procent. De Amerikaanse olie-future koerste vanochtend 0,5 procent hoger op 84,13 dollar per vat. Olie werd maandag nog bijna een procent duurder, nadat het Iraanse consulaat in Damascus zou zijn getroffen door een Israëlische raketaanval. Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de vrijgave van inkoopmanagersindices voor de industrie in maart die in de loop van de ochtend in de eurozone worden vrijgegeven. Bedrijfsnieuws Euronext kocht een belang van 75 procent in Global Rate Set Systems, zo meldde het beursbedrijf vrijdag, zonder de aankooprijs te vermelden. Shell gaf het Japanse Modec een opdracht voor het ontwerpen van een FPSO die voor de kust van Brazilië moet komen te liggen. Dit maakte Modec, een concurrent van het Nederlandse SBM Offshore maandag bekend. NX Filtration ontving een opdracht van het Canadese Delco Water voor de levering van zijn holle vezel nanofiltermembranen voor een nieuwe waterzuiveringsinstallatie in Canada. Dat maakte het bedrijf uit Enschede dinsdagochtend bekend, zonder financiële details te geven. Jefferies verhoogde het koersdoel voor Arcadis van 60,00 naar 65,00 euro, bij handhaving van het koopadvies. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index daalde maandag 0,2 procent naar 5.243,77 punten, de Dow Jones index eindigde 0,6 procent lager op 39.566,85 punten en de Nasdaq index sloot 0,1 procent in het groen op 16.396,83 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.