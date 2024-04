Aziatische beurzen vlak maar Hongkong scherp hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Hang Seng index in Hongkong koerste dinsdag 2,4 procent hoger, terwijl de beurzen in Seoel, Tokio, Sydney en Shanghai juist amper van hun plaats kwamen. Beleggers in Hongkong kregen een impuls van Xiaomi, nadat de producent van onder meer smartphones zijn eerste elektrische auto op de markt bracht, die vooralsnog alleen in China verkrijgbaar zal zijn. Beleggers hebben vooral hoge verwachtingen van de integratie van veel functionaliteiten van de smartphone in de auto. Concurrent Apple trok vorige maand juist nog de stekker uit zijn langjarige project om elektrische auto’s te ontwikkelen. Het aandeel Xiaomi won vanochtend 12 procent. Tencent en Alibaba stegen respectievelijk circa twee en een procent. De Amerikaanse olie-future koerste vanochtend 0,5 procent hoger op 84,13 dollar per vat. Olie werd maandag nog bijna een procent duurder, nadat het Iraanse consulaat in Damascus zou zijn getroffen door een Israëlische raketaanval. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een licht hogere opening. Bron: ABM Financial News

