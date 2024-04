Video: beleggers kiezen voor Italie en niet voor Duitsland Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers zijn momenteel veel enthousiaster over Italië dan over Duitsland. Dit zei marktanalist Erik-Jan van Harn van Rabobank voor de camera van ABM Financial News op Beursplein 5. "Dat hebben we de afgelopen 20 jaar niet gehoord", benadrukte Van Harn. Klik hier voor: beleggers kiezen voor Italie en niet voor Duitsland Het renteverschil tussen Duitse en Italiaanse staatsobligaties is de afgelopen maanden dan ook "heel hard" gedaald. Van Harn ziet drie redenen. Allereerst doet de Duitse economie het "niet meer zo lekker", terwijl de Italiaanse economie het juist een stuk beter doet dan we verwachtten. Italie kwam goed uit de corona- en energiecrisis, volgens Van Harn. "En ook als we vooruitkijken zijn we best wel positief over Italië." Ook is de schuldquote in Italië flink gedaald, en mede dankzij die sterke economische groei, zal die nog verder dalen. Daarbij heeft de Italiaanse politiek er volgens Rabobank goed aan gedaan om voor rust te zorgen. "Daar houden beleggers van." En dat zorgde voor een verdere daling van de rente. Tot slot zorgt ook de ECB voor rust. Want zodra de Italiaanse rente te ver zou oplopen, treedt de centrale bank op. Dat de Italiaanse banken het dus goed hebben gedaan, is volgens Van Harn dan ook geen verrassing. Bron: ABM Financial News

