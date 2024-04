Voorzichtige weekstart op Wall Street in de maak Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijkt maandag, na een lang Paasweekend, met kleine winsten van start te gaan. Futures op de S&P 500 index noteerden circa een half uur voor de start van de handel 0,1 procent hoger en de Nasdaq lijkt 0,2 procent hoger van start te gaan. Beleggers krijgen vandaag de kans om te reageren op de inflatiecijfers van afgelopen vrijdag, toen Wall Street gesloten was. De zogeheten PCE index voor de kerninflatie, een belangrijke indicator voor het monetaire beleid van de Federal Reserve, bedroeg in februari 2,8 procent op jaarbasis, tegen 2,9 procent in januari. Aanvankelijk werd voor januari een inflatie van 2,8 procent gemeld, maar dit cijfer werd iets naar boven bijgesteld. Economen hadden op een kerninflatie van 2,8 procent gerekend voor februari. De algemene prijsindex kwam uit op 2,5 procent. In januari was dit 2,4 procent. Economen rekenden ook op een stijging tot 2,5 procent. De inkomens van Amerikanen stegen met 0,3 procent in februari, na een toename van 1,0 procent in januari. De bestedingen stegen met 0,8 procent, na een plus van 0,2 procent in januari. Vrijdag kort voor de inflatiecijfers noteerde de euro/dollar op 1,0786. Maandagmiddag is dat 1,0777. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg vandaag naar 4,242 procent. Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve zei vrijdag in San Francisco dat de inflatiecijfers niet verrasten. Hij herhaalde dat de Fed bij zijn data-gedreven aanpak blijft en dat gezien de economische veerkracht van de VS, de centrale bank zich niet hoeft te haasten om een cyclus van renteverlagingen te starten. De Fed kan volgens Powell wachten op meer bewijs dat de inflatie daalt naar het gewenste doel. Vanmiddag staan in de VS de inkoopmanagersindices voor de industrie op de agenda. Cijfers uit China lieten van het weekend en vandaag een groei zien van de industrie. De bedrijfsagenda is vanmiddag leeg. Slotstanden De S&P 500 index sloot donderdag 0,1 procent hoger op 5.254,35 punten. De Dow Jones index steeg met 0,1 procent naar 39.807,37 punten en de Nasdaq daalde 0,1 procent tot 16.379,46 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven.