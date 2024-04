Verkorte handelsweek in het teken van cijfers over industrie en dienstensector Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers maken zich op voor een verkorte handelsweek in verband met Pasen. Op maandag zijn veel beurzen dicht, met uitzondering van Wall Street. Ook in Azië wordt er maandag gewoon gehandeld. Aankomende week zal vooral in het teken staan van cijfers over de wereldwijde industrie en dienstensector. De week wordt afgetrapt door industriedata uit China, Japan en de VS. Inmiddels is al duidelijk dat de Chinese industrie weer goed aan het groeien is, daar wezen zowel de cijfers van S&P Global als overheidscijfers op. In de Japan industrie was er krimp, maar wel minder dan in de voorgaande maand. Op dinsdag volgen diverse landen met industriecijfers, waaronder Nederland, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de gehele eurozone. Halverwege de week zal de aandacht uitgaan naar Europese inflatiecijfers over maart, die door de Europese Centrale Bank nauwlettend worden gevolgd. Analisten van het Japanse Mizuho merkten afgelopen week op dat er een ommekeer plaatsvindt op het wereldtoneel, waarbij de cyclus van wereldwijde renteverlagingen niet langer gedomineerd zal worden door de Fed, maar eerder door de Europese Centrale Bank en de Bank of England. Ook verschijnen op woensdag de eerste cijfers over de dienstensector uit Japan, China en de VS. OPEC+-leden zitten dan ook met elkaar aan tafel. Richting het einde van de week volgen Europese landen met cijfers over hun dienstensector. Verder krijgen beleggers inzicht in de Amerikaanse handelsbalans en de Europese producentenprijzen. Vrijdag is het weer tijd voor het Amerikaanse banenrapport, woensdagmiddag reeds voorafgegaan door het rapport van loonstrookjesverwerker ADP. Noemenswaardig zijn verder nog de cijfers van Conagra Brands op donderdag. Bron: ABM Financial News

