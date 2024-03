Powell ziet geen reden voor Fed om haast te maken met renteverlagingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve blijft bij zijn data-gedreven aanpak en zal zich vermoedelijk niet laten verleiden de rente te snel te verlagen. Dit viel op te maken uit de woorden van voorzitter Jerome Powell vrijdagavond tijdens een bijeenkomst in San Francisco. Daar zei hij, dat gezien de economische veerkracht van de VS, de centrale bank zich niet hoeft te haasten om een cyclus van renteverlagingen te starten. De Fed kan volgens Powell wachten op meer bewijs dat de inflatie daalt naar het gewenste doel. Over de PCE-inflatie die vrijdagmiddag werd gepubliceerd, zei Powell dat die redelijk was zoals verwacht. Op Goede Vrijdag, terwijl de markten gesloten waren, verscheen de PCE-inflatie, voor de Fed een belangrijke graadmeter om het rentebeleid te bepalen. De kerninflatie daalde van 2,9 procent in januari naar 2,8 procent in februari, zoals analisten ook hadden verwacht. Het cijfer voor januari werd vrijdag overigens iets naar boven bijgesteld, van 2,8 naar 2,9 procent. Verder steeg de algemene prijsindex conform verwachting van 2,4 naar 2,5 procent in februari. Bron: ABM Financial News

