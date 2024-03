AEX vestigt nieuwe records in verkorte Paasweek

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de verkorte Paasweek verder gestegen en vestigde daarbij meermaals nieuwe records. Bij een slot van 881,78 punten op donderdag, won de AEX op weekbasis 0,6 procent. Vorige week vrijdag sloot de AEX nog op 876,34 punten.

Maart blijkt een zeer goede maand voor aandelenbeleggers, zei Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild. De Amsterdamse beurs steeg afgelopen maand circa 4 procent. In het eerste kwartaal won de AEX zelfs 12 procent.

Volgens Vranken blijft Europa deze keer niet achter bij Wall Street. "We presteren zelfs beter dan Amerikaanse indices", benadrukte de expert van Bank Edmond de Rothschild.

Vranken wees verder op het nieuws dat kredietbeoordelaar S&P de vooruitzichten voor de Amerikaanse schuldrating op AA+ heeft gehandhaafd, met daarbij een stabiele outlook. Maar als je het commentaar leest, vraagt de marktkenner van Bank Edmond de Rothschild zich af waarom er geen negatieve beoordeling werd gegeven. Alles wijst namelijk in de richting van een gebrek aan begrotingsdiscipline.

Uit de Global Fund Manager Survey van Bank of America voor de maand maart bleek opvallend genoeg wel dat het optimisme bij de beleggers niet op een extreem hoog niveau ligt. De BofA Bull & Bear-indicator staat op 6,1 en het cashniveau op 4,4 procent, beide bullish maar niet op een zorgwekkend optimistisch niveau.

"Ondanks de nieuwe recordstanden op de wereldwijde beurzen lees ik nog steeds veel verhalen van sceptische analisten en strategen. Die zijn vaak al tijdenlang sceptisch, blijven vooral waarschuwen voor grote gevaren, en hebben de rally van 25 procent sinds eind oktober volledig gemist", zei investment manager Simon Wiersma van ING. "Blijkbaar zien ze het huidige 'Goldilocks'-scenario volledig over het hoofd."

Ondertussen verwacht een ruime meerderheid van de markt nog altijd een eerste renteverlaging door de Federal Reserve rond de zomer, ondanks waarschuwende woorden van Fed-bestuurders Bostic en Waller in de afgelopen dagen.

Op Goede Vrijdag, terwijl de markten gesloten waren, verscheen de PCE-inflatie, voor de Fed een belangrijke graadmeter om het rentebeleid te bepalen. De kerninflatie daalde van 2,9 procent in januari naar 2,8 procent in februari, zoals analisten ook hadden verwacht. Het cijfer voor januari werd vrijdag overigens iets naar boven bijgesteld, van 2,8 naar 2,9 procent.

Verder steeg de algemene prijsindex conform verwachting van 2,4 naar 2,5 procent in februari.

Beleggers op Wall Street kunnen pas na het Paasweekend op deze inflatiedata reageren. In Europa gaan de aandelenmarkten pas dinsdag weer open.

De euro/dollar noteerde donderdagmiddag op 1,0809 en daarmee op weekbasis circa een half procent lager. Een vat WTI-olie kostte ruim 82 dollar en werd daarmee op weekbasis zo'n 2 procent duurder. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde donderdag op 4,21 procent en de Duitse variant op 2,31 procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen deed Prosus afgelopen week goede zaken, met een koerswinst van 4,8 procent. Ook financials als Adyen en ING deden het goed, met winsten van 4,5 en 4,0 procent. Adyen profiteerde mogelijk van een analistenrapport van Morgan Stanley.

DSM-Firmenich daalde licht op weekbasis, ondanks dat Goldman Sachs het aandeel weer begon te volgen met een koopadvies. AkzoNobel steeg afgelopen week juist 3,9 procent. Op dit aandeel plakte de Amerikaanse bank juist een verkoopadvies op.

Wolters Kluwer daalde op weekbasis een procent, hoewel ING het aandeel op de kooplijst zette. ING verwacht een verdere groeiversnelling en margegroei, die de winst per aandeel moeten ondersteunen.

Randstad was afgelopen week de grootste daler in de AEX, met een verlies van 4,6 procent, maar wel na een stevige ex-dividendnotering, terwijl ook halfgeleiders Besi, ASMI en ASML onder druk stonden. China heeft nieuwe richtlijnen geïntroduceerd waardoor Amerikaanse microprocessors van Intel en AMD niet meer gebruikt mogen worden voor pc's en servers van de overheid en buitenlandse technologie wordt vervangen door oplossingen van eigen bodem, zo schreef de Financial Times.

InPost won op weekbasis licht in de Midkap na cijfers. UBS verwachtte al een vrij neutrale reactie van beleggers, ondanks een sterker dan verwachte volumegroei en het aantrekken van de winstgevendheid. In 2024 verwacht InPost winstgevend te zijn in alle belangrijke markten met de aangepaste EBITDA, dankzij een snellere groei dan de markt in alle landen en een omzetgroei die sterker is dan de volumegroei.

Allfunds daalde afgelopen week 1,6 procent. SIX Group is niet meer geïnteresseerd in een overname van het Spaanse Allfunds, zo zei CEO Jos Dijsselhof van SIX afgelopen week tegen persbureau Reuters.

JDE Peet's verloor 4,8 procent.

Flow Traders steeg op weekbasis juist 6,4 procent en ook Air France-KLM en Basic-Fit zaten duidelijk in de lift, met koerswinsten van respectievelijk 5,9 en 5,0 procent.

In de AScX won NX Filtration afgelopen week liefst 42 procent bij een slotkoers op donderdag van 4,29 euro. Degroof Petercam zette het aandeel na een herziening weer op de kooplijst, maar verlaagde wel het koersdoel tweemaal in een week, eerst van 11,97 naar 5,50 euro en vervolgens van 5,50 tot 5,20 euro. Het bedrijf haalde met succes 25,5 miljoen euro op met een aandelenuitgifte. De nieuwe aandelen werden geplaatst op 3,26 euro.

Accsys en CM.com stegen 14,8 en 6,1 procent.

Ebusco won 5,3 procent op weekbasis na het overleggen van cijfers. Volgens Jefferies was het verlies met bijna 96 miljoen euro groter dan verwacht. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel op Ebusco van 5,00 naar 3,50 euro met een ongewijzigd Houden advies. Na alle tegenvallers in het afgelopen jaar, is het vertrouwen van de markt in de outlook voor 2024 verder afgenomen, aldus Degroof Petercam.

Fastned won een procent na het vrijgeven van jaarcijfers. ING denkt wel dat de consensus voor de EBITDA dit jaar omlaag moet.

Verder leverde Pharming afgelopen week 2,2 procent in en werd Nedap 1,2 procent goedkoper, net als Brunel.

HAL kwam met cijfers en een dividendverhoging, wat door KBC Securities werd beloond met een koersdoelverhoging en een adviesverhoging naar Accumuleren. Het aandeel steeg op weekbasis 3 procent.