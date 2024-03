Groene beurzen in Azië maar Europa blijft dicht vanwege Goede Vrijdag

(ABM FN-Dow Jones) De beurzen in Japan en China zijn vrijdag hoger gesloten.

De Japanse Nikkei index sloot 0,5 procent in het groen op 40.369,44 punten. In Shanghai sloot de hoofdindex 1,0 procent hoger op 3.041,17 punten. In Hongkong was er vandaag geen handel, net als in de meeste andere landen in de regio niet.

Ook de Europese en Amerikaanse beurzen houden vandaag de deuren gesloten vanwege Goede Vrijdag. Maandag is er eveneens geen handel in Europa, maar is Wall Street wel geopend. Vanmiddag staat wel de PCE-inflatie in de VS op de agenda, en daar kijken beleggers zeker naar uit in de hoop een idee te krijgen over wanneer de Federal Reserve de rente zal beginnen te verlagen.

In Japan bleken de detailhandelsverkopen in februari flink gestegen. Daarentegen bleek de industriële productie licht gedaald, met 0,1 procent op maandbasis, waar een duidelijke stijging was verwacht. Op jaarbasis nam de productie zelfs met meer dan 3 procent af. Voor maart en april rekent de Japanse overheid wel op een flinke productiestijging, van respectievelijk 4,9 en 3,3 procent.