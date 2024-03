Meerdere inschrijvingen op aanbesteding grootste windparken op Noordzee Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) In de grootste tenderronde voor windparken op zee in Nederland tot nu toe zijn meerdere aanvragen ingediend. Dit meldde de Rijksoverheid donderdagmiddag. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft meerdere aanvragen gekregen voor beide vergunningen voor windenergiegebied IJmuiden Ver, gelegen op de Noordzee. Het gaat om de kavels Alpha en Beta, waar zonder overheidssubsidie twee windparken worden gebouwd die hernieuwbare elektriciteit zullen produceren, met elk een capaciteit van ten minste 2 gigawatt. In totaal wordt in één ronde 4 gigawatt vergund, zei de Rijksoverheid. Dit is goed voor ongeveer 14 procent van het totale huidige elektriciteitsverbruik in Nederland. De RVO zal naar verwachting in juni de winnaars van de tenders IJmuiden Ver kavels Alpha en Beta bekendmaken. Netbeheerder TenneT zal de windparken verbinden met het Nederlandse elektriciteitsnet op land. Naar verwachting gaan de windparken eind 2029 of begin 2030 stroom leveren. Bron: ABM Financial News

