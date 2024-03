AEX niet te houden met nieuwe recordstand

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag weer hoger gesloten en heeft daarmee een fantastisch eerste kwartaal achter de rug met een koerswinst van 12 procent.

De AEX index sloot donderdag, en daarmee ook de week, af met een stijging 0,3 procent op 881,78 punten. Morgen zijn in verband met Goede Vrijdag de Europese en Amerikaanse beurzen gesloten.

Ondanks de feestdag is het nog wel opletten voor beleggers. In Amerika wordt de aandacht opgeëist door de belangrijke PCE-inflatie, die hopelijk wat meer duidelijkheid kan geven over het pad dat de Federal Reserve zal bewandelen. De FedWatch Tool van CME laat zien dat de markt de kans op een verlaging in juni inschat op ruim 60 procent. Ook wordt er nog steeds uitgegaan van een verlaging met 75 basispunten dit jaar.

Het tempo blijft wel een vraagteken, want woensdag nabeurs liet Fed-bestuurder Christopher Waller weten weinig haast te hebben met het verlagen van de rente door de Fed, nu de arbeidsmarkt van de VS zich nog altijd sterk houdt en de inflatie minder snel daalt. De centrale bankier verwacht overigens wel dat de inflatie richting de beoogde 2 procent beweegt, maar er is meer bewijs nodig, vindt hij.

Voor de eerstvolgende vergadering van de Fed op 1 mei zijn er in ieder geval nog genoeg economische data om op te kauwen en kunnen de markt zich volgende week opmaken voor onder andere de inkoopmanagersdata en het Amerikaanse banenrapport. En voor de volledigheid, de Fed heeft een dubbele mandaat. Namelijk het bereiken van maximale werkgelegenheid en het stabiel houden van de prijzen.

Wat afgelopen kwartaal opviel was dat veel Europese indices beter hebben gepresteerd dan de Amerikaanse indices. Dit is wellicht te danken aan het gegeven dat de economie in Europa er aanzienlijk slechter voorstaat en de rentedalingen naar verwachting eerder in Europa zullen gaan beginnen. Ook biedt de lagere inflatie hier gelegenheid voor.

Kijkende naar de AEX waren het vooral Adyen en ASML die het afgelopen kwartaal de kar trokken met winsten van meer dan 30 procent. Meer recent zagen we ook een stevige opleving in de bankensector en konden ABN AMRO en ING het afgelopen kwartaal 17 en 13 procent bijschrijven.

Grote achterblijvers waren Philips en Randstad met verliezen van meer dan 10 procent.

Helaas was het voor de kleinere aandelen een stuk minder met een winst van slechts 0,5 procent voor de AMX en 2,8 procent voor de AScX. Wel waren er grote onderlinge verschillen.

Bij de midkappers was het Fugro die 31 procent kon bijschrijven, terwijl Air France-KLM en Basic-Fit 24 en 23 procent verloren.

Bij de smallcaps waren de verschillen nog groter. Zo wisten de bouwers BAM en Heijmans meer dan 40 procent bij te schrijven, maar verloren NX filtration, Avantium en Vivoryon 31, 41 en zelfs 93 procent.

Het komende kwartaal zullen naar verwachting de centrale bankiers opnieuw de schijnwerpers op zich gericht weten en zal blijken of de bedrijven de hooggespannen verwachtingen kunnen waarmaken.

Op dagbasis was Universal Music Group donderdag de grootste stijger in de AEX met een koerswinst van 2,6 procent, terwijl Randstad 5,4 procent verloor. Echter het aandeel noteerde ex-dividend en keert binnenkort 2,28 euro uit.

In de AMX ging Inpost 4,2 procent lager na presentatie van de jaarcijfers.

Smallcap NX FIltration steeg 28,1 procent en Ebusco werd 5,3 procent duurder. Fastned daalde na cijfers met 1,3 procent.

Tussenstanden Wall Street

Ook in de VS sluiten de meeste indices het kwartaal op recordstanden af. Zij noteerden donderdag rond het Europese slot nagenoeg vlak