Aanstaande woningverkopen VS harder dan verwacht gestegen

(ABM FN-Dow Jones) De aanstaande woningverkopen in de Verenigde Staten zijn in februari iets harder dan verwacht gestegen. Dit bleek donderdag uit cijfers van makelaarsorganisatie NAR. De index steeg met 1,6 procent naar 75,6, na een daling van zo'n 5 procent in januari. Economen rekenden voor februari op een stijging van 1,2 procemt. Op jaarbasis daalden de aanstaande woningverkopen in februari met 7,0 procent. "Hoewel een bescheiden groei van de verkoop misschien niet opwindend is, toont het een langzame en gestage vooruitgang ten opzichte van de dieptepunten van eind vorig jaar," zei NAR-econoom Lawrence Yun. "Door de aanhoudende banengroei neemt de vraag duidelijk toe, samen met meer voorraad." Yun waarschuwde wel dat "huizenprijzen die sneller stijgen dan de inkomensgroei" voor extra uitdagingen voor starters zorgen. De index voor aanstaande huizenverkopen is gebaseerd op ondertekende contracten voor de aankoop van bestaande eengezinswoningen, appartementen en woongroepen, maar waarbij de transactie nog niets is afgerond. Na het tekenen van het contract duurt het meestal nog een tot anderhalve maand voordat de verkoop daadwerkelijk rond is. Bron: ABM Financial News

