Europese beurzen hoger rond middaguur

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger in aanloop naar het Paasweekend, waarbij veel partijen het kruit droog houden om volgende week te kunnen reageren op de kerninflatie van de VS, die vrijdag naar buiten komt als de financiële markten zijn gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een winst van 0,3 procent op 510,60 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,1 procent naar 18.496,85 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,5 procent met een stand van 8.246,59 punten. De Britse FTSE steeg 0,3 procent naar 7.957,13 punten. ING wees met betrekking tot de kleine plus van de DAX op de daling in de Duitse detailhandelsverkopen. "Een herstel door meer consumptie lijkt daarmee toch eerder droom dan werkelijkheid", aldus ING. De verkopen lieten over februari op maandbasis een daling van 1,9 procent zien. Fed-bestuurder Christopher Waller gaf woensdag in New York aan dat de Fed geen haast moet hebben met een renteverlaging en moet wachten op meer bevestiging dat de inflatie structureel richting de doelstelling van twee procent gaat. Olie noteerde donderdag hoger. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,9 procent in het groen op 82,10 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 86,03 dollar werd betaald, een stijging van 0,7 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0792. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0802 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0825 op de borden. Bedrijfsnieuws De cijfers van H&M, die op woensdag verschenen, vielen bij zakenbank Jefferies in de smaak op basis van een sterke brutomarge en een positieve trend in de lente- en zomercollectie. De bank handhaafde het koopadvies op het aandeel. De koers noteerde lager, na een koerssprong op woensdag. JD Sports kwam ook met een handelsupdate, die door vermogensbeheerder Quilter Cheviot als bemoedigend werd gezien na de beter dan verwachte omzet. De marges stonden door flinke marketingkosten wat onder druk. JD Sports noteerde 9,5 procent hoger. De korting op het aandeel Nordea blijft volgens Berenberg te hoog. De bank wees op de stabiele rentebaten, terwijl het kostenrisico laag blijft. Berenberg handhaafde het koopadvies op het aandeel. Nordea noteerde donderdag 0,7 procent lager. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden nog geen 0,1 procent in het rood. De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 0,9 procent tot 5.248,50 punten, de Dow Jones index won 1,2 procent op 39.760,08 punten en de Nasdaq noteerde 0,5 procent hoger op 16.399,52 punten. Bron: ABM Financial News

