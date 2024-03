UBS verhoogt koersdoel AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel voor AkzoNobel verhoogd van 74,00 naar 76,00 euro en handhaafde het Neutraal advies. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport. UBS verwacht dat het volumeherstel bij AkzoNobel in het eerste kwartaal doorzette. De bank rekent op een EBITDA van 345 miljoen euro, 2 procent minder dan de consensus. Akzo zelf mikt op circa 340 miljoen euro. De omzet schat UBS op 2,58 miljard euro, een daling van 3 procent op jaarbasis. De volumes zijn volgens de analisten met 2 procent gestegen, maar wisselkoersen hadden een negatieve impact van 4 procent, aldus UBS. Nu de daling van de inkoopkosten ten einde komt, verwacht UBS dat de focus weer komt te liggen op de autonome omzetgroei. Het aandeel AkzoNobel noteerde donderdag 1,3 procent lager op 69,16 euro. Bron: ABM Financial News

