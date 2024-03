Fed-bestuurder Waller: geen haast met renteverlagingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Fed-bestuurder Christopher Waller ziet weinig reden tot haast bij het verlagen van de rente door de Fed, nu de arbeidsmarkt van de VS zich nog altijd sterk houdt en de inflatie minder snel daalt. Dat zei Waller woensdag bij de Economic Club in New York. Waller is sinds december 2020 bestuurslid bij de Fed en heeft ook stemrecht. De centraal bankier verwacht overigens wel dat de inflatie richting de beoogde 2 procent beweegt, maar meer bewijs is nodig, vindt hij. "Er is geen reden haast te maken" met een renteverlaging, aldus Waller. "Het is wellicht verstandig om de rente langer dan eerder gedacht te handhaven op het huidige niveau om de inflatie duurzaam naar de 2 procent te krijgen." Bron: ABM Financial News

