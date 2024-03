Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie vorige week zijn gestegen. Uit de EIA-data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 22 maart zijn gestegen met 3,2 miljoen vaten naar 448,2 miljoen vaten. De benzinevoorraden stegen met 1,3 miljoen vaten naar 232,1 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel daalden met 1,2 miljoen vaten tot 117,3 miljoen vaten. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen steeg van 87,8 procent naar 88,7 procent. Het American Petroleum Institute {API) rapporteerde dinsdag laat al een stijging van de voorraden ruwe olie in de VS van 9,3 miljoen vaten, terwijl de destillaatvoorraden met 531.000 vaten stegen en de benzinevoorraden met 4,4 miljoen vaten daalden. "De API-cijfers waren 'bearish' voor de oliemarkt...Als dit wordt bevestigd door het EIA-rapport, zou dit de grootste wekelijkse stijging voor ruwe olie zijn sinds januari 2023", aldus grondstoffenstrategen Ewa Manthey en Warren Patterson van ING in aanloop naar de publicatie van het EIA-rapport. De mei-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 0,27 dollar lager op 81,35 dollar. Bron: ABM Financial News

