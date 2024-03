Basic-Fit rondt overname af van Spaanse fitnessclubs Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft de overname van RSG Spain, inclusief alle 47 fitnessclubs in Spanje, afgerond. Dit meldde de fitnessketen woensdag nabeurs. Op 21 december 2023 kondigde Basic-Fit de overname aan. De clubs moeten in 2026 een rendement op het geïnvesteerde kapitaal opleveren van minstens 30 procent. In 2022 realiseerden de clubs van RSG Spanje een omzet van 39 miljoen euro. Met de toevoeging van de clubs van RSG beschikt Basic-Fit nu over 1.506 clubs, waarvan 199 in Spanje. Bron: ABM Financial News

