Nio verlaagt outlook

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nio verwacht in het eerste kwartaal minder auto's af te leveren. Dit meldde de Chinese fabrikant van elektrische voertuigen woensdagmiddag. In plaats van 31.000 tot 33.000 voertuigen rekent Nio nu op circa 30.000 auto's in het eerste kwartaal. Eerder deze maand waarschuwde de fabrikant al voor tegenwind, waarbij de fabrikant opmerkte dat de concurrentie op de Chinese markt stijgt en er een prijzenoorlog woedt. De Amerikaanse notering van Nio noteerde 4,7 procent lager. Bron: ABM Financial News

