Theon ook optimistisch over omzetgroei in 2024

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Theon International heeft in 2023 een recordaantal orders binnengehaald en is dan ook positief gestemd voor 2024. Dit meldde de Griekse producent van voornamelijk nachtkijkers voor defensiedoeleinden woensdag aan ABM Financial News. Voor dit jaar rekent Theon opnieuw op een omzetgroei van minimaal 50 procent. Daar moet het orderboek van 540 miljoen euro flink bij helpen, verwacht het bedrijf, dat recent zijn intrede deed op de Amsterdamse beurs. De omzet zal dit jaar vermoedelijk uitkomen tussen de 330 en 350 miljoen euro. En de EBIT-marge wordt geschat op ongeveer 25 procent. Op de middellange termijn denkt Theon in lijn met de markt te kunnen groeien en de marge op peil te kunnen houden. Verder wil Theon 30 tot 40 procent van de winst uitkeren als dividend. Vorige week meldde Theon al dat het vorig jaar voor 506 miljoen euro aan orders binnenhaalde. De omzet steeg op jaarbasis met 53,1 procent naar 218,7 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

