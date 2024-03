Wall Street hoger van start gegaan

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gestart, na de terugval van dinsdag in de laatste minuten van de handel.

Beleggers lijken nog steeds terughoudend in afwachting van het belangrijke inflatiecijfer op vrijdag, in het rapport over de Amerikaanse gezinsbestedingen dat de markt in beweging kan zetten.

De Dow en de S&P 500 stegen meer dan een half procent. De Nasdaq won 0,3 procent.

Ook een recent cijfer over het consumentenvertrouwen van The Conference Board kan de Federal Reserve reden geven om de rente niet te snel te verlagen, volgens Deutsche Bank. "De details lieten zien dat de banenindex steeg, met meer respondenten die een ruim aanbod van banen zien, op het hoogste niveau sinds juli. Dit wijst op een nog altijd krappe arbeidsmarkt. Als dat zo blijft, kan dat druk zetten op het besluit van de Fed om de rente later dit jaar te verlagen."

Vanmiddag staan de wekelijkse olievoorraden nog op de agenda. Op donderdag zijn er onder andere cijfers over de woningmarkt, de regio Chicago en een cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

Olie werd goedkoper. Een mei-future West Texas Intermediate ruwe olie noteerde 0,6 procent lager.

De euro/dollar noteerde op 1,0810. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0829 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Direct Digital Holdings kelderde 44 procent, na een verlies van 0,08 dollar per aandeel over het vierde kwartaal, in plaats van een winst van 0,26 dollar waar analisten op rekenden. Het aandeel sloot dinsdag al 8 procent lager.

GameStop stelde teleur met cijfers over het vierde kwartaal en het aandeel noteerde 16 procent lager.

Farmaciereus Merck won 4,7 procent. Winrevair, een middel tegen hoge bloeddruk, kreeg goedkeuring van de Amerikaanse medische waakhond FDA.

Slotstanden

Wall Street sloot dinsdag lager. De S&P 500 index sloot 0,3 procent lager op 5.203,58 punten. De Dow Jones-index daalde 0,1 procent tot 39.282,33 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,4 procent en sloot op 16.315,70 punten.