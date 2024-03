H&M overtreft winstverwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) H&M heeft in het afgelopen kwartaal de verwachtingen overtroffen, nadat de goed ontvangen voorjaarscollectie de verkopen in februari omhoog stuwden. Dit maakte de Zweedse modegigant woensdag bekend. H&M werkt aan een kosten- en efficiëntieprogramma om 2 miljard Zweedse kroon, ofwel 174 miljoen euro per jaar te besparen terwijl het werkt aan het verlagen van de prijzen voor klanten en het behalen van een operationele marge van 10 procent in 2024. De omzet daalde in het eerste kwartaal, dat eindigde op 29 februari, op jaarbasis van 54,9 miljard kroon naar 53,7 miljard. De operationele winst steeg tot 2,08 miljard Zweedse kroon vergeleken met 725 miljoen een jaar eerder. De operationele marge van het bedrijf steeg van 1,3 naar 3,9 procent. “Onze topprioriteit is het versterken van de omzet, en onze doelstelling van een operationele marge van 10 procent voor het volledige jaar 2024 blijft gehandhaafd”, aldus CEO Daniel Erver. De nettowinst bedroeg 1,21 miljard kroon voor het kwartaal tot 29 februari, vergeleken met 541 miljoen een jaar eerder. Analisten geraadpleegd door FactSet mikten op een nettowinst van 753 miljoen. Het bestuur van H&M zal op de jaarlijkse algemene vergadering van mei een dividend van 6,5 kroon per aandeel voorstellen en toestemming vragen voor de terugkoop van aandelen. Erver zei dat het bedrijf de ontwikkelingen in de Rode Zee in de gaten houdt en actie onderneemt om de impact op de beschikbaarheid van producten, vrachtkosten en voorraadniveaus te minimaliseren. Hij zei ook dat het bedrijf de modernisering van winkels versneld. In 2024 moeten wereldwijd ongeveer 250 winkels worden opknapt. Beleggers reageerden enthousiast op de cijfers en het aandeel steeg ruim 13 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.