Valuta: euro wacht op nieuwe inflatiedata

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rond 1,0830 dollar in afwachting van inflatiecijfers op vrijdag.

"Tot aan vrijdag verwachten wij geen grote bewegingen", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank tegen ABM Financial News. "Ondertussen is de yen naar het laagste peil sinds 1990 gedaald, omdat de markt vreest dat de renteverhoging van vorige week van de Bank of Japan voorlopig de laatste is. Wij denken dat de yen binnen twaalf maanden weer kan stijgen, waarmee de dollar op 140 yen uit moet komen, omdat de grote centrale banken in die fase overgaan tot een verlaging van de rentetarieven, waarmee het verschil met de Japanse rente kleiner wordt en de Bank of Japan wellicht toch nog een keer verhoogt", aldus Mevissen.

Rabobank verwacht dat de Fed dit jaar de rente drie keer verlaagt, in 2025 twee keer en daarna een pauze neemt. De bank verwacht dat Donald Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen wint, waarmee importtarieven weer actueel worden in de VS. De importtarieven kunnen de inflatie weer aanwakkeren.

De Zweedse Riksbank hield woensdag het belangrijkste rentetarief op 4,00 procent, omdat de bank ziet dat de inflatie van Zweden zich normaliseert en mogelijk richting de doelstelling van 2,00 procent daalt. Met de bevestiging dat deze trend doorzet en dat de inflatie zich rond dat niveau kan handhaven, sluit de Riksbank een verlaging van de rente in mei of juni niet uit.

In Australië kwam de inflatie over februari iets lager uit dan verwacht: op 3,4 procent waar 3,5 procent was voorzien. Vorige week hield de Reserve Bank of Australia, die streeft naar een inflatierange van 2 tot 3 procent, de rente ongewijzigd op 4,35 procent.

De euro daalde woensdag krap 0,1 procent op 1,0828 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8576 Britse pond. De Australische dollar noteerde 0,1 procent lager op Amerikaanse 0,6523 dollar. De dollar won 0,1 procent op 7,2257 yuan en koerste rond 151,42 yen.